Ex jefa del Programa de Inmunizaciones: "Estando de vacaciones supe que mi oficina estaba ocupada"

Cecilia González, quien trabajó durante diez años en el Minsal, relató que el subsecretario de Salud Pública, Cristóbal Cuadrado, le dijo a su equipo que "no daban el ancho".

Una de las personas clave en la campaña de vacunación contra el coronavirus en Chile, Cecilia González, relató que se enteró de que había sido desvinculada del Programa Nacional de Inmunizaciones (PNI) cuando estaba de vacaciones .

En entrevista con La Tercera, González detalló que comenzó a trabajar para el Ministerio de Salud en 2012 como asesora y que a finales de 2017 tomó el mando del PNI, donde permaneció hasta el pasado 30 de junio.

“A pesar de lo que el presidente (Gabriel Boric) dijo, incluso en su discurso, que los técnicos no se iban a mover, el PNI tomó una relevancia tan grande, e s tan estratégico que se abrió la posibilidad de llevar a alguien de confianza y con afinidad política ”, agregó.

La doctora contó que “en marzo tuvimos una reunión con el subsecretario de Salud Pública, Cristóbal Cuadrado, que no fue muy buena para nosotros, porque nos dijo que no dábamos el ancho”, además de que los nuevos encargados no tenían confianza en su gestión.

Lo anterior se empeoró cuando no llegó un cargamento de vacunas, lo que estaba fuera de las manos de González porque fue responsabilidad del puerto de chino desde el que saldrían las dosis.

El 1 de mayo de 2022 la ex jefa se fue de vacaciones, ya que tenía 60 días libres acumulados, asegurando que “a la vuelta iba a regresar a mi oficina para hacer una entrega formal de mi cargo y después me iba a acoger al retiro anticipado. Estando de vacaciones me enteré que mi oficina estaba ocupada y que había llegado alguien” .

El 24 de junio de 2022 la página web informó que María Paz Bertoglia, kinesióloga de la Universidad Católica de Valparaíso, magíster en Epidemiología de la Universidad Católica, Magíster en Bioestadística y doctora en Salud Pública de la Universidad de Chile, asumiría como jefa del PNI el 1 de julio.

González cree que la razón de su rápida salida fue política, ya que “vivimos la peor pandemia de los últimos 100 años e hicimos un trabajo espectacular, reconocido por todo el mundo , entonces por gestión no debería ser, podría ser porque no le caigo bien o porque le molestó que yo dijera ‘qué pena que no sepas del proceso de compra’".