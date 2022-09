Ex presidentes DC y Eduardo Frei piden reestructurar partido de cara a nuevo proceso constitucional

"Fueron derrotados los que creyeron que había un conflicto entre el Estado democrático y los pueblos originarios", afirman en el documento con respecto al resultado del último plebiscito.

Los ex presidentes de la Democracia Cristiana (DC) junto al ex Mandatario Eduardo Frei, suscribieron a una carta donde afirman que se debe reestructurar la dirección del partido tras el resultado de las elecciones del pasado domingo.

La carta fue firmada por Andrés Zaldívar, Alejandro Foxley, Enrique Krauss, Ricardo Hormazábal, Juan Carlos Latorre, Ignacio Walker, Carolina Goic y Fuad Chahin.

Con respecto al plebiscito señala que "los resultados son una victoria para valorar el Chile plural y diverso que ha sido conformado por los descendientes de los pueblos originarios y de las corrientes migratorias que han ayudado a crear el carácter profundo y permanente de nuestra Patria".

"Fueron derrotados los que creyeron que había un conflicto entre el Estado democrático y los pueblos originarios, como lo muestran los porcentajes de participación y votación en las comunas más representativas del país. Convencidos de que es indispensable superar las tremendas desigualdades existentes, en las comunas pobres y ricas la participación fue muy alta y los resultados similares", agrega el documento.

Además recalcan que "con la experiencia aprendida y con la humildad de quienes no pretendemos jugar roles de liderazgo particular, nos comprometemos a un comportamiento que facilite la recuperación de la DC".

"Nos permitimos pedir que se cree una dirección nacional integrada e integradora, que sea capaz de abrir paso a nuevas generaciones y que promueva la renovación de los liderazgos en todos los niveles, que potencie un debate argumentado y franco sobre el mecanismo y la forma en que se elaborará la Nueva Constitución, superando los graves errores cometidos en la creación de normas que permitieron elegir una Convención sin visión del Bien Común y con una equivocada concepción del Chile que somos y que queremos construir", afirman.

Con respecto a lo anterior, en la carta se detalla que "una tarea central de esa nueva dirección partidaria consistirá en definir un cronograma claro de renovación de las estructuras vencidas de nuestra colectividad, incluidos la Junta Nacional, el Consejo Nacional, y el Tribunal Supremo".

Militantes piden renuncia de actual directiva nacional de la DC

Más de 500 militantes y dirigentes de la Democracia Cristiana han firmado, entre las 22:00 horas de este martes y las 14:00 horas de este miércoles, una petición de renuncia de la actual directiva nacional.

En la misiva acusan que la actual directiva "nos llevó por un camino erróneo, dejándonos hoy expuestos a una difícil posición política y de representación frente al nuevo desafío político, el gran acuerdo nacional para una nueva y buena Constitución".

Por lo mismo, afirman que el tono del debate usado pro la directiva no puede repetirse y que no es posible llamar "tontos útiles" a los parlamentarios de la colectividad, pasar al tribunal supremo al ex Presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle o expulsar de las mesas a las jefaturas de las bancadas parlamentarias.

" Necesitamos una conducción partidaria que de las garantías para cumplir con el desafío de liderar el proceso de construcción de una nueva y buena Constitución, las que no otorga la actual Mesa", apuntaron.

Por lo mismo, solicitaron la renuncia de la directiva nacional, la cual debería "dar un paso al costado, para abrir espacio a una nueva conducción".