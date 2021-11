Exclusivo: Contraloría confirma responsabilidad de ministro Delgado en irregularidades como alcalde

El exalcalde podría recibir sanciones que lo podrían inhabilitar incluso de ejercer cargos públicos por irregularidades que se remiten a cuando era jefe comunal de Estación Central.

El actual ministro del Interior, Rodrigo Delgado, había dado una dura y prolongada batalla en los tribunales para evitar que la Contraloría General de la República siquiera realizara esta investigación , concentrada en la época en que era alcalde de Estación Central. Sin embargo, el sumario del órgano fiscalizador finalmente vio la luz.

La Contraloría determinó, entre otras cosas, que no correspondía la autorización mediante trato directo de piezas de publicidad municipal con el nombre y rostro de Delgado en plena época de elecciones, ni tampoco visar viajes de concejales de esa municipalidad al extranjero, a supuestas capacitaciones.

Tal como en su momento reveló el programa Contacto de Canal 13, donde el caso fue bautizado en ese entonces como "Concejales On Tour" , el ente fiscalizador había determinado que no existió la debida justificación para estos viajes y además, con un itinerario que dejaba a los concejales varios días sin actividades de supuesta capacitación en Europa.

Luego de la auditoría, que en 2016 recomendaba realizar un sumario por las eventuales responsabilidades administrativas del gabinete, Rodrigo Delgado recurrió a la justicia con el fin de cuestionar la pertinencia de esta investigación.

Incluso llegó hasta el Tribunal Constitucional -poco antes de ser nombrado ministro- buscando que se estableciera la inconstitucionalidad del trabajo fiscalizador de la Contraloría.

"Rodrigo Javier Delgado Mocarquer ha presentado un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad (respecto del artículo 133 de la Ley No 10.336) sobre Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República”, dice el requerimiento que fue declarado inadmisible por falta de argumentos.

Otro de los puntos que ya en 2016 cuestionó la Contraloría, fue la contratación mediante trato directo de un proveedor que en plena época electoral desarrolló distintas piezas gráficas para la municipalidad, pero destacando la figura del exalcalde en estas publicaciones.

Jorge Pomar Marguirot es el proveedor que registra, en el Portal de Adquisiciones del Estado, 213 órdenes de compra; de ellas 201 corresponden a Estación Central, servicios por los cuales ha facturado más de 400 millones de pesos.

Pomar Marguirot, aparece además en los registros del Servel realizando donaciones a candidatos a concejales de la UDI, desde el 2008. Además, prestó servicios en al menos dos campañas electorales del actual Ministro del Interior.

Resolución de Contraloría

La Contraloría ya hizo llegar al concejo municipal de Estación Central la resolución del sumario después de cinco años de iniciada la investigación.

El documento, al que tuvo acceso Reportajes T13, establece directamente sanciones para los funcionarios que todavía trabajan en Estación Central, pero el caso del exalcalde Delgado es distinto. No impone ningún castigo, porque no es funcionario municipal y -como ministro- no es sujeto de sanciones por parte de la Contraloría, aunque lo que sí se explicita es su responsabilidad administrativa en lo investigado.

"Téngase por establecida la responsabilidad administrativa de don Rodrigo Delgado Mocarquer, cedula de identidad, ex alcalde de la Municipalidad de Estación Central”, dice el documento de Contraloría.

Ahora todo depende del concejo municipal. En las manos de este órgano está la posibilidad de acudir a otras instancias, como el Tribunal Electoral Regional, que es la institución que podría imponer sanciones para Delgado.

Consultado por Reportajes T13, el exalcalde Delgado y actual ministro del Interior, no estuvo disponible para responder preguntas.

Este viernes al menos la mitad del concejo municipal de Estación Central realizará la presentación ante el Tribunal Electoral por “notable abandono de deberes” y “falta a la probidad administrativa”, en base a los cuestionamientos realizados por Contraloría.