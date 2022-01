Gabriel Boric invita a Chile Vamos y al Partido Republicano a anuncio de su primer gabinete

Los partidos de la centroderecha, hasta el cierre de esta edición, estaban discutiendo sobre asistir o no a la ceremonia que se realizará este viernes en el Museo de Historia Natural a las 8:15 horas.

Una invitación por escrito les llegó en horas de esta tarde a las directivas de los partidos de Chile Vamos -RN, la UDI, Evópoli y el PRI- de parte del jefe de gabinete del Presidente electo, Gabriel Boric. En la convocatoria -firmada por Matías Meza- se consigna que se espera a los dirigentes entre las 8:15 y 8:30 AM de este viernes en el Museo de Historia Natural para asistir al nombramiento del primer gabinete del nuevo gobierno. Y dice: “Esta invitación es personal e intransferible y válida para 1 persona”.

La invitación, asimismo, llegó a otras colectividades fuera de la coalición como el Partido Republicano, específicamente al timonel Rojo Edwards.

En Chile Vamos, hasta el cierre de esta edición, estaban discutiendo sobre asistir o no a la ceremonia de nombramientos que encabezará Gabriel Boric. En principio, la invitación está dirigida para los presidentes de los partidos, no obstante, no descartan que pueda asistir otro representante de las respectivas mesas directivas. Sobre la mesa, en privado, estaba la idea de no asistir a la ceremonia.

En todo caso, cualquiera sea la decisión del conglomerado hoy oficialista, la convocatoria es inédita pues lo usual es que, en estos nombramientos, solo estén presentes dirigentes que adhieren a la coalición del gobierno entrante.