Senador Huenchumilla y el incierto momento de la DC: "En los últimos años es un zoológico"

En Tele13 Radio, el senador DC también se refirió a las declaraciones de la candidata Yasna Provoste, quien calificó a Gabriel Boric como un candidato de extrema izquierda. Respecto al futuro del partido, dijo que "nos quedamos sin ideas para el siglo XXI".

El senador de la Democracia Cristiana (DC), Francisco Huenchumilla , se refirió a los poblemas de fondo que existen al interior del partido, los que se profundizaron el pasado martes luego que la bancada de legisladores de la DC "votara como quiso", según detalló él mismo, en relación a la prórroga del Estado de Excepción Constitucional en el sur.

En este sentido, aclaró que la más afectada con esto fue la candidata del Nuevo Pacto Social, Yasna Provoste.

"Uno de los problemas que ha tenido la DC en los últimos años es que es un zoológico, tiene todo tipo de habitantes en ese zoológico, entonces eso atenta en contra de tener un cierto diseño común que sea potente, un movimiento táctico que te de rédito político frente a la opinión pública", expresó el senador en conversación con Tele13 Radio.

Y añadió: "Hace tiempo la DC tiene un natural desgaste, después de haber pasado por los años gloriosos, tiene un desgaste natural porque nos hemos quedado administrando las cuotas de poder (...) espero que a partir del día 21 de noviembre podamos iniciar un proceso distinto de modernización profunda del partido, ahora, si eso no acontece, cada cual tomará las decisiones que corresponda ".

En este contexto, el parlamentario dejó entrever una posible salida del partido, precisando que no es decisión fácil de tomar. "La DC es mi familia, no es fácil irse de la familia pero cuando las cosas no se arreglan y se siguen así, entonces uno dice, mejor doy un paso al costado y que sigan otros y vean qué es lo que hacen, pero esa es la situación en las que nos encontramos", expresó.

En relación al futuro de la DC, Huenchumilla dijo que lo complejo sería quedarse sin ideas para proponerle al país, pues sin esto, comienza la decadencia de un partido.

"El debate que se transformó en estos años es simplemente la forma en cómo hemos administrado el poder, es responder, cómo voy yo ahí, entonces el poder tiene eso, que te mata las ideologías y la gente se vuelve pragmática y se torna a distribuir el poder que le corresponde en alguna coalición, entonces si tú no tienes ideas que proponer al país, entonces viene la decadencia de los partidos porque te transformas simplemente en una administrador de las cuotas de poder que a ti te corresponden y eso es la muerte de los partidos", afirmó.

Consultado si esto fue lo que le pasó a la DC, el senador aseguró que sí. "Yo creo que nos quedamos sin ideas para el siglo XXI", cerró.

Provoste y el PC

En diálogo con Tele13 Radio, Huenchumilla también se refirió a las declaraciones de la candidata de Nuevo Pacto Social, Yasna Provoste, quien calificó a Gabriel Boric como un candidato de extrema izquierda.

En este sentido, el senador DC afirmó que este fue un movimiento táctico para marcar diferencia pero no refleja el rol del Partido Comunista (PC).

"Creo que es una cosa propia de la campaña en la recta final y creo que en Chile hemos tenido una distorsión respecto al PC. El PC tiene una visión de cómo organizar a la sociedad distinta a la democracia liberal y la democracia capitalista, que no les ha resultado en el mundo salvo la variante en China o Vietnam, y los resabios que existen en Corea del Norte o Cuba, pero en Chile nunca hemos tenido un PC matando gente, o teniendo dictaduras", declaró el senador.

Y añadió: "El PC es un partido muy antiguo, participó en el gobierno de Bachelet y se está de acuerdo con ellos en un programa específico, no en su doctrina o su ideología. El acuerdo con el PC es un acuerdo puntual, práctico para gobernar en un periodo determinado. Ese es el tema, lo demás es cuento de la derecha, que mete cuco con eso desde tiempos inmemorables".