Jaime Orpis y su condena a la cárcel: “Es el camino hacia mi libertad”

El ex Senador de la UDI fue condenado a más de seis años de presidio por cohecho y fraude al fisco en el Caso Corpesca.

El ex senador UDI, Jaime Orpis, se convirtió en el primer político sentenciado a pena aflictiva y deberá cumplir más de seis años de presidio, luego que la corte descartara errores en la sentencia que lo declaró culpable en el Caso Corpesca.

La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó los recursos de nulidad interpuestos por la defensa del exsenador, quien fue condenado a pena efectiva de cárcel por los delitos de cohecho y fraude al fisco.

En entrevista con La Tercera, el ex alcalde, diputado y senador comenta que fue sometido a “un juicio político en la clase política. Necesitaban a alguien por una conducta que era generalizada para que terminara en la cárcel. Y bueno, escogieron el fusible”.

Orpis comenta sobre sus próximos años que deberá pasar encerrado, que: “Es una incógnita lo que vaya o no a ocurrir, pero sí, la cárcel va a ser mi casa, pero el camino a mi libertad. Y estoy en paz. Diría que si voy en una carretera, en estos siete años he recorrido mil kilómetros y me faltan los 20 últimos para llegar a mi libertad. Entonces, no es la cárcel. Es el camino hacia mi libertad”.

Agencia Uno Lee También > Jaime Orpis recurre al Tribunal Constitucional para revocar sentencia que lo condena a la cárcel

Finalmente, sobre la investigación señala que no se enriqueció “y eso está absolutamente acreditado. Y eso lo tenía claro la fiscalía. Pero a partir de cuestiones puntuales, inventaron que poco menos que tenía un yate, que tenía un resort, no sé qué cantidad de cosas que inventaron para lincharme. Y todo el mundo cree que yo tengo eso. Y no, yo siempre dije la verdad en este tema”, expresa el ex senador Jaime Orpis.