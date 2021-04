Juzgado de Garantía de Iquique emitió orden de detención contra ex diputado Gutiérrez

El ex parlamentario del PC es acusado de de amenazar a funcionarios de la Armada, cuando en agosto de 2020 se negó a ser controlado, mientras regían medidas restrictivas en el país producto de la pandemia.

El Juzgado de Garantía de Iquique decretó orden de detención del ex diputado del Partido Comunista, Hugo Gutiérrez, por no comparecer este jueves a juicio simplificado en su contra.

Lo anterior, por el caso de amenazas en contra de funcionarios de la Armada, cuando en agosto de 2020 se negó a ser controlado, mientras regían medidas restrictivas en el país producto de la pandemia.

En marzo pasado, el entonces diputado debía presentarse en el Juzgado de Garantía de Iquique para ser formalizado, sin embargo, el proceso no pudo llevarse a cabo debido a que no fue ubicado en ninguno de los domicilios que registra en ciudades como Valparaíso e Iquique.

En esa oportunidad, el fiscal Eduardo Ríos explicó "de no ubicar a Gutiérrez, se estudia solicitar una orden de detención contra el exdiputado".

Tras conocerse esa situación, el ex parlamentario declaró que no era un fugitivo, ya que no se estaba escondiendo. "No me estoy escondiendo de nadie, no soy un fugitivo, por el contrario, donde me quieran encontrar me van a encontrar porque además pasa algo muy patético e irónico", señaló.