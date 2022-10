Karamanos por diputado De La Carrera: "Una postura ofensiva no es una postura crítica"

En conversación con Tele13 Radio, Irina Karamanos afirmó respecto a las sucesivas polémicas del diputado que no está de acuerdo "con darle tribuna, sin embargo, también creo que esa regla de no darles tribuna nos ha mantenido muy callados".

La coordinadora sociocultural de la Presidencia, Irina Karamanos, se refirió a los dichos transfóbicos del diputado Gonzalo de la Carrera en contra de su par Emilia Schneider durante una discusión al interior de la Cámara de Diputadas y Diputados.

El hecho ocurrió al interior de la Cámara de Diputadas y Diputados durante la mañana de este miércoles, cuando se discutía un proyecto que garantiza la propiedad de los afiliados sobre los fondos de capitalización individual.

Fue en ese contexto en el cual tomó la palabra el diputado De la Carrera, quien acusó a Schneider de mentir. Además aseguró que "no puede exigir su derecho a abortar porque jamás podrá abortar. Y tampoco puede exigir su derecho a menstruar".

Al respecto, Karamanos señaló a Tele13 Radio que "lo que él hace es decidir o pretender decidir si es que la diputada Schneider puede o no puede defender ciertos derechos y él está haciendo exactamente lo contrario, está restringiendo los derechos a todas las comunidades y los grupos de la población de los que estamos hablando".

"No creo que una postura ofensiva es una postura crítica, no lo igualaría", recalcó. "Tampoco estoy de acuerdo con darle tribuna, sin embargo, también creo que esa regla de no darles tribuna nos ha mantenido muy callados", afirmó.

Asimismo, Karamanos señaló que "me parece que la diversidad y la construcción de un pensamiento crítico divergente es lo opuesto a la polarización que él está tratando de instalar".

"Creo que acá cada vez que hay una de estas situaciones de discriminación, que ojalá no fueran tantas, se comienza a hablar de la libertad de expresión y creo más bien que lo que está pasando con él y con este tipo de mecanismo que usan para provocar y para atacar", indicó.