Díaz por acusación constitucional a Piñera: "Tenemos la obligación de ejercer nuestras facultades"

El diputado Marcelo Díaz abordó las revelaciones de los "Pandora Papers" en relación al mandatario y acusó en T13 Noche que "por acción u omisión, el Gobierno no ha hecho nada por proteger la zona" de La Higuera, donde se emplaza el proyecto minero Dominga.

El diputado Marcelo Díaz (Unir) descartó que la cercanía del fin del segundo Gobierno del Presidente Sebastián Piñera sea una limitante para avanzar en la eventual acusación constitucional y aseguró que "tenemos la obligación de ejercer nuestras facultades hasta el último día del mandato".

Lo anterior a raíz de las revelaciones hechas por los "Pandora Papers" que apuntó que la venta de la minera Dominga de parte de la familia del mandatario a Carlos Alberto Délano se realizó en las Islas Vírgenes Británicas, un paraíso fiscal.

"Estamos estudiando el conjunto de hechos, pero aquí hay un dato objetivo y es que el Presidente sujetó un contrato, su familia, para la venta de su participación en Dominga a un hecho que dependía de su Gobierno, que era la no aprobación de un estatus de protección ambiental de la comuna de La Higuera y particularmente al sector de Punta de Choros", señaló Díaz en diálogo con T13 Noche.

En esa línea, el parlamentario del Frente Amplio apuntó que "uno ve una secuencia de hechos que han ocurrido desde el primer mandato hasta el segundo mandato en las que por acción u omisión el Gobierno del Presidente Sebastián Piñera no ha hecho nada por proteger la zona y por el contrario el no hacer nada tuvo un reporte económico concreto".

"Me resulta francamente imposible de creer que el Presidente Sebastián Piñera no haya hablado jamás con Carlos Délano respecto de este tema ni antes, durante ni después. Me resulta imposible de creer con los antecedentes que tiene"

Sobre el respaldo que podría tener la idea de levantar la acusación constitucional, Marcelo Díaz reconoció que "las distintas bancadas de la oposición hemos concordado en la gravedad de los hechos (...) vamos a examinar todos los hechos".

"A un Presidente de la República se le puede acusar hasta seis meses después de dejado el cargo por hechos ocurridos en ese periodo presidencial, por tanto esa es la labor que tienen nuestros equipos jurídicos" de evaluar los antecedentes y decidir si se puede proceder.

Al ser consultado sobre si la cercanía del fin del Gobierno del Presidente Sebastián Piñera puede ser un factor que quite apoyo a la acusación constituciona, Marcelo Días aseguró que "nosotros tenemos la obligación de ejercer nuestras facultades de manera plena hasta el último día del mandato".

"Si las acusaciones constitucionales no pudiesen presentarse porque no parece conveniente, políticamente razonable (...) entonces la Constitución diría que no se pueden presentar cinco meses previo a la elección que sea y la Constitución dice exactamente lo contrario", añadió al respecto.