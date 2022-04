Ministra Jara sobre quinto retiro: "No es tan universal porque dos millones no tienen ni un peso"

La autoridad de la cartera de trabajo mencionó que espera que los y las diputadas rechacen el proyecto y respalden la alternativa presentada por el gobierno.

Jeannette Jara, ministra del Trabajo, se refirió al proyecto del quinto retiro del 10% de los fondos de pensiones, asegurando que “no es universal” debido a la cantidad de chilenos que ya no tienen dinero que sacar.

El 18 de abril será considerado como el “súper lunes”, en que la Cámara de Diputados votará el proyecto y la propuesta alternativa planteada por el gobierno, que permitiría un retiro de fondos previsionales focalizado para el pago de deudas.

En entrevista con Mesa Central, la ministra comentó que "el retiro no es tan universal porque más de 4 millones de personas casi no tienen saldo en sus fondos previsionales. De hecho, 2 millones no tienen ni un peso que retirar ".

"El retiro no es tan universal porque más de 4 millones de personas casi no tienen saldo en sus fondos previsionales. De hecho, 2 millones no tienen ni un peso que retirar", dice la ministra del Trabajo, Jeannette Jara



EN VIVO por #MesaCentral » https://t.co/tdFda9tz69 pic.twitter.com/MsQ20qdOdO — T13 (@T13) April 17, 2022

Respecto a la propuesta presentada por el gobierno comentó que “busca hacerse cargo”, añadiendo que “cómo reconocemos que las familias requieren apoyo porque hay endeudamiento, pero, por otro lado, impedimos que este retiro alternativo, con este sentido de responsabilidad, no impacte en la inflación".

Lee También > Perfil: Lo que hay que saber de Marcos Barraza, el articulador del PC en la Convención

“Algo que no le puede pasar a la política es que se disocie de tal forma de lo que en realidad las familias viven, que termina siendo deslegitimada. Si bien nosotros no hemos estado de acuerdo con este quinto retiro, como Gobierno (...) hay una realidad de la que sí hay que hacerse cargo: las familias chilenas viven con la presión de las deudas ", agregó.

"Hubiésemos querido desde un principio que no hubieran retiros", concluyó.

"Si bien nosotros no hemos estado de acuerdo con este quinto retiro, como Gobierno (...) hay una realidad de la que sí hay que hacerse cargo: las familias chilenas viven con la presión de las deudas", indica la ministra Jara



EN VIVO por #MesaCentral » https://t.co/tdFda9tz69 pic.twitter.com/xpd5MuaiHk April 17, 2022

"Esperamos que sea rechazada"

En la misma instancia, la ministra habló sobre las expectativas que tiene el gobierno sobre la votación del proyecto del quinto retiro, indicando que como gobierno “ esperamos que la iniciativa sea rechazada ”.

La ministra mencionó que aún están en conversaciones con las y los diputados, especialmente con los que son parte del oficialismo.

"Si ponemos al centro la reforma que tenemos que implementar en el sistema de pensiones, no me cabe duda que vamos a contar con las voluntades", aseguró.

"El gobierno del presidente Gabriel Boric, ha comprometido una pensión base universal de $250.000", dice la ministra del Trabajo, Jeannette Jara



EN VIVO por #MesaCentral » https://t.co/tdFda9tz69 pic.twitter.com/liZhIwTgDd — T13 (@T13) April 17, 2022

Una de las medidas para contrarrestar los retiros es avanzar en la reforma al sistema de pensiones, además de que “ el gobierno del presidente Gabriel Boric ha comprometido una pensión base universal de $250.000 ".