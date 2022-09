Ministra Tohá: "Requerimos hacer un cambio de mentalidad de cómo estamos tratando la seguridad"

La ministra del Interior aseguró que muchas veces se postergan las decisiones de fondo por la "guerrilla chica" que se vive día a día, y además aseguró que "el Estado está desbordado en el tema de seguridad, está sin capacidad de reacción".

La ministra del Interior, Carolina Tohá, se refirió al combate contra la delincuencia durante una entrevista que realizó junto a la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo.

En el espacio, difundido a través de redes sociales, Tohá aseguró que "en el tema de seguridad, nosotros necesitamos funcionar en dos marchas. En lo inmediato, hay que mejorar mucho la capacidad de respuesta del Estado, como en el sur, por ejemplo".

Sebastián Piñera y Carolina Tohá "Le pediría más prudencia": Piñera por críticas de Tohá por herencia de seguridad "descontrolada"

"Es evidente que si tienes un nivel de violencia que las policías no tienen herramientas para enfrentar, hay que reforzar eso y esa es la razón del Estado de Emergencia, pero no nos podemos engañar que las razones que llevan a la situación crítica no las vamos a solucionar con el Estado de Emergencia", añadió.

En esa misma línea, aseguró que "eso es para contener y apoyar y darle un refuerzo a la labor policial, pero necesitamos una agenda más de fondo, un Estado preparado para el crimen organizado. Y eso significa entrar en otro tipo de cosas, una capacidad de manejo desde el punto de vista financiero, hay que tener un manejo de información distinta, hay que estar más coordinados. Y esa es la estrategia más de fondo".

Consultada sobre si se pueden tener avances para tener una institucionalidad más robusta a la brevedad, recalcó que "podemos absolutamente, pero requerimos para eso realmente hacer un cambio de mentalidad de cómo estamos tratando el tema de seguridad ".

"Porque como los temas de seguridad son tan sensibles para las personas, todo el mundo político trata de ser empático en esto. Entonces, es como un carnaval de ideas y cada uno tiene su proyecto para salir como el que está más encima. También es un tema de la batalla política de todos los días", agregó Tohá.

Del mismo modo, sostuvo que "entonces esta guerrilla lo que trae es que las decisiones más de fondo no se toman porque estamos con toda la energía puesta en esta guerrilla chica".

"Y yo creo que esta es una de las mayores razones por las que el Estado se ha demorado tanto en hacer cosas que eran obvias de hacer, como tener estrategias de fondo para el crimen organizado, como tener una estrategia de verdad en el tema de armas, como trabajar integradamente los temas de espacio público", recalcó.

A su vez, aseguró que "estos temas no son los que ganan grandes titulares. Entonces, si no salimos de esa cosa pequeña, de corto plazo, efectista, para tratar la seguridad, no vamos a tener resultados. Yo lo que más quisiera es generar un clima para que nos alineemos de ir al tema de fondo. Porque el Estado está desbordado en el tema de seguridad, está sin capacidad de reacción".

"Y si no invertimos en fortalecerlo, en darle herramientas, aunque eso no signifique para nadie una ganancia corta, pero significa para el país la ganancia larga de ganarle a la inseguridad, la verdad es que no vamos a avanzar. Hay buena disposición pero hay que cuidarla mucho", sentenció.