Tohá y primer viaje a La Araucanía: "Vamos a tener noticias contundentes antes de final de año"

La autoridad sostuvo que el Presidente Gabriel Boric viajará a la zona para dar los anuncios. Además, aseguró que los bomberos atacados en Cañete tendrán resguardo de las fuerzas de seguridad.

La ministra del Interior y Seguridad, Carolina Tohá, habló sobre su primer viaje a La Araucanía junto al subsecretario Manuel Monsalve y aseguró que habrá “ noticias contundentes ” en la materia antes de fin de año.

El pasado 1 de octubre la ministra fue hasta la región y se reunió con autoridades y víctimas de violencia en la zona. En entrevista con Mesa Central, comentó que “fue un buen viaje, productivo, interesante y preocupante. Se toma contacto con situaciones que ya conocen, pero es muy distinto cuando lo cuenta la alcaldesa o una víctima”.

“Las comunidades indígenas han vivido décadas y siglos el despojo de sus tierras, no solo ancestrales, sino que también de las que el Estado les prometió. Hoy los colonos y chilenos están viviendo el despojo de las tierras que tienen en propiedad legítima de la ley”, relató.

En esta línea la ministra sostuvo que “es una historia que se repite y tiene víctimas a los dos lados y lo que se requiere es una solución de Estado, que no tenga énfasis en el anuncio, sino que en hacer compromisos de mediano plazo que pase de gobierno en gobierno. Cualquier cosa que haga un gobierno y que no tenga el compromiso de la otra parte de continuarlo después, va a ser impotente e insuficiente”.

Al respecto, Tohá comentó que es necesario enfocar las soluciones en tres áreas: “Resolver los déficit que tiene La Araucanía en materia social, económica e infraestructura. La segunda es en materia de tierras, ya que al ritmo que vamos, vamos a lograr resolver el problema en décadas, por lo que hay que acelerarlo y cambiarle la metodología. En tercer lugar, es importante tener un compromiso en lo que va discutir en el proceso constitucional , es decir, como va a ser la forma del Estado que reconoce a los pueblos indígenas”.

"Cuando uno habla con los actores, con las personas que están en la región (La Araucanía), con los dirigentes, con las autoridades democráticas, ve que hay allá mucha mayor convergencia", dice la ministra Carolina Tohá



Al ser cuestionada sobre el crimen organizado en la Macrozona Sur, detalló que “es un tema fundamental no solo en La Araucanía. En La Araucanía tiene particularidades porque se mezcla la dimensión criminal con la reivindicación política, pero la necesidad de una política nacional contra el crimen organizado en sus distintas expresiones es evidente”.

Sobre la posibilidad de crear una nueva mesa de diálogo nacional sobre el tema, dijo que “ no necesitamos una nueva mesa para diagnosticar nada . Necesitamos una mesa para construir acuerdos de estado. El objetivo va a ser que ese diálogo se dé con amplitud que le de sostenibilidad en el tiempo más allá en el gobierno”.

"Ya no necesitamos una nueva mesa para diagnosticar nada. Lo que necesitamos en una mesa para construir acuerdos de Estado", dice la ministra Carolina Tohá por situación en La Araucanía



“Lo que quisiéramos en paralelo es que el Plan Buen Vivir sea transformado en algo más que un plan del gobierno, sea un programa que tenga una base legal que permita cerrar las brechas y trascender del gobierno”, agregó

Respecto a un plazo tentativo para anuncios por parte del Presidente Gabriel Boric en la materia, señaló que “ vamos a tener noticias contundentes antes de final de año . El presidente quiere ir a lLa Araucanía a llevar una agenda contundente que signifique un avance”.

"Nuestro objetivo es transformarlo en algo más que un plan del Gobierno, transformarlo en un programa que tenga base legal, que permita cerrar estas brechas y trascender del Gobierno", dice la ministra Tohá por Plan Buen Vivir



Respecto a la denuncia del Cuerpo de Bomberos de Cañete de ataques en su contra, Tohá fue clara: “No me parece razonable y me parece infame. Es inadmisible que grupos que emplean la violencia con consigna de justicia estén dispuestos a cometer injusticias de este tipo. hay que tomar medidas, no solo condenar, se va a instruir hoy al delegado regional para que tome contacto con las fuerzas de seguridad allá y se garantice protección a los bomberos”, informó.

La ministra concluyó mencionando que “ son voluntarios y no es justo que les pidamos que expongan sus vidas , se tiene que tomar la medida, entiendo la reacción, podemos encontrar un camino para que no se tome la medida (de no asistir a la zona), pero con el resguardo debido”.