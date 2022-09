Vallejo y triunfo del Rechazo: Es sesgado decir que el resultado es contra el gobierno

La vocera descartó que los resultados del Plebiscito signifiquen una desaprobación a la gestión del Gobierno.

La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, se refirió a los resultados del Plebiscito, asegurando que el triunfo del Rechazo no significa un rechazo a la gestión del Presidente Gabriel Boric .

Tras la victoria de la opción del Rechazo, algunos analistas comentaron que podría responder a una forma en que los votantes manifestaron que no están satisfechos con el trabajo del Gobierno.

En entrevista con La Tercera, la ministra Vallejo dijo que “no lo vemos necesariamente así. Hay una crisis de representación y todo lo que venga de poderes constituidos, de la institucionalización de ciertas fuerzas políticas se ve como una instancia que impone al resto de la ciudadanía”.

“Entonces la lógica impugnatoria hacia las instituciones de representación muchas veces se expresa en aquellos segmentos que a lo mejor no estaban teniendo una participación permanente y orgánica”, agregó.

En esta línea señaló que “también había mucho de descontento sobre cómo se llevó el desarrollo de la Convención Constitucional, muchas cosas que tuvieron que ver con la forma de presentar propuestas, de atrincheramiento en algunos casos y también sobre algunos contenidos”.

“Esto no solamente respecto a la forma, sino que al contenido que tenía la propuesta, que no hizo sentido. Además, hay un fenómeno que es importante ver, que es que no estamos acostumbrados y es el voto obligatorio con inscripción automática", añadió.

Por último concluyó que "hay un mundo que vino a votar que antes no participaba. Es sesgado instalar que este resultado es contra un gobierno que además fue electo por mayoría y con un programa transformador”.