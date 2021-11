Hacienda pide "discusión más pausada" del Cuarto Retiro

El Secretario de Estado dijo en Tele13 Radio que se puede votar antes del 21 de noviembre la idea en general, pero que le gustaría que la idea más en particular se siguiera discutiendo más adelante.

El ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda , se refirió a la discusión del proyecto del cuarto retiro de fondos previsionales y a una eventual votación antes de las elecciones presidenciales.

En diálogo con Tele13 Radio, el Secretario de Estado dijo que están en conversaciones con distintos senadores, sin embargo algo que prefieren por el momento es tener "una discusión algo más pausada".

"Lo que quisiéramos es tener una discusión más pausada, por lo tanto, bueno, se puede votar antes del 21 de noviembre la idea en general, pero sí nos gustaría que la idea más en particular se siguiera discutiendo más adelante cuando tengamos más cifras que nos permitan ir sopesando lo que estamos viviendo", comentó Cerda.

En este sentido, profundizó en que "lo que estamos viendo es que ya empezamos a tener ciertas consecuencias económicas, como es la mayor inflación, mayores tasas de interés, y en la medida que tengamos una discusión algo más pausada también vamos a ir viendo como seguimos teniendo noticias en este sentido de inflación y tasa de interés".

Y agregó: "Por eso nos parece bien que se vote primero en general en el Senado y después sea una discusión más en particular para que vayamos pudiendo sopesar esto".

En relación a una posible aprobación del proyecto, el Ministro de Hacienda precisó que "estamos preocupados y lo vemos con el cuarto retiro porque creemos que en el mediano plazo se puede sobrecalentar la economía, lo mismo que si se mantuvieran la política fiscal tan expansiva y por eso que tenemos que normalizar la política fiscal y por eso también creemos que no es adecuado hoy día un cuarto retiro".

Agencia Uno Lee También > Cuarto Retiro: El acuerdo que afinan la oposición y los descolgados de derecha para aprobarlo

El martes, la mesa del Senado señaló que durante esta jornada propondrá a los comités votar el retiro el próximo martes 9 de noviembre, lo que deberá ser aprobado con mayoría simple.

El proyecto debe ser votado en general en la sala del Senado antes de volver a la Comisión de Constitución, donde se votará en particular con las indicaciones que se le presenten.

Posteriormente, el proyecto se votará en particular en la sala. Es en este punto que el proyecto enfrenta un complejo escenario, luego que varios senadores de oposición señalaran que no aprobarán la iniciativa en particular si es que no se introducen indicaciones para mitigar los efectos económicos.