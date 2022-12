Morales niega que arremetida de Chahuán haya golpeado votación en el Senado: "Me parecería extraño"

El jefe de la Fiscalía Santiago Norte era el candidato del gobierno para Fiscal Nacional, pero en la antesala tuvo un cruce por la prensa con el ex jefe del Ministerio Público, Sabas Chahuán.

En la que dijo que sería su última entrevista sobre el tema, el jefe de la Fiscalía Santiago Norte, José Morales, comentó su fallida nominación a Fiscal Nacional, que no consiguió los votos para ratificarse en el Senado.

Morales había sido el escogido por el Presidente Gabriel Boric para el cargo, y este lunes comentó en Tele13 Radio el punto más álgido de su campaña, cuando se vio envuelto en un cruce de declaraciones el el ex fiscal nacional, Sabas Chahuán.

La semana pasada Morales comentó ante un grupo de senadores que hace unos años se le había sacado de manera "injusta" del bullado caso Cascadas y luego Chahuán dio entrevistas en que señalaba que se le sacó por el "nulo avance de investigación".

Al ser consultado sobre el tema, Morales dijo en Tele13 Radio que el ex persecutor salió a hablar con los medios como una forma de respaldas a quien era su candidata y que durante el mandato de Chahuán "nunca tuve un oficio" negativo de parte de él.

Luego a Morales se le preguntó si el cruce público con Chahuán podría haber hecho cambiar de opinión al Senado respecto a su nominación y contestó que "no lo sé. Me parece que lo que yo escuché de los senadores que rechazaron, al menos los que opinaron, dicen relación con otro tipo de antecedentes".

"Me parecería bastante extraño que una apreciación tan de última hora, con tan pocos antecedentes, pueda ser considerada por los senadores que se supone que están acostumbrados o la Constitución les atribuye la potestad sobre asuntos tan importantes como este", cerró.

Finalmente, el ex candidato a Fiscal Nacional manifestó que no tiene candidata o candidato al cargo entre los disponibles y que no le corresponde a él opinar sobre si el gobierno respaldó correctamente su candidatura.

"No me corresponde opinar de la actividad que hizo o no la ministra de Justicia. Eso es algo que tiene que evaluar el propio Presidente", dijo.