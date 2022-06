Natalia Piergentili: "Si gana el rechazo, quizás el país no podría tener otro proceso constituyente"

"Creo que eso, si es que ocurriera, amerita una conversación profunda del Gobierno, de los partidos, del parlamento, de la sociedad civil, pero creo que sería un escenario muy complejo", indicó la Presidenta del PPD en T13 Noche.

El 4 de septiembre se llevará a cabo el plebiscito de salida, instancia donde la ciudadanía votará apruebo o rechazo al borrador constitucional que está redactando actualmente la Convención Constitucional.

Durante la jornada de este lunes, las dos coaliciones de Gobierno, Apruebo Dignidad y Socialismo Democrático, anunciaron desde La Moneda una mesa política de coordinación permanente para la campaña del apruebo, esto luego de críticas desde el oficialismo que apuntaban a la tardanza desde la exConcertación para fijar una postura.

La Presidenta del PPD, Natalia Piergentili, conversó de este tema en una nueva edición de T13 Noche junto a Álvaro PacI.

En relación a la medida, Natalia Piergentili afirmó que "la coordinación que se anunció hoy día es más que el apruebo, es más bien el paso anterior que era la necesaria coordinación política entre los dos partidos que son parte de la coalición de Gobierno. A nosotros nos ha costado autoconvocarnos a una conversación política cotidiana que permita asentar mucho más lo que son estas dos coaliciones que apoyan al Gobierno. En esta coordinación, el primer punto que vamos a tratar es cómo enfrentamos la campaña del apruebo".

Sobre los pasos a seguir, la Presidenta del PPD afirmó que "es algo de lo que vamos a conversar esta semana. No tenemos claro cuál va a ser la mejor fórmula porque también apuntamos a públicos ideológicamente parecidos pero no iguales. Por lo tanto, ahí hacer matices podría ser bien favorable, porque además el Socialismo Democrático, nuestro partido en particular, también ha planteado la idea del apruebo pero para mejorar algunos aspectos que todavía nos hacen ruido o que no nos parecen tan apropiados en el proyecto de la nueva Constitución".

"Vamos a aprobar, creemos que es un buen proyecto para Chile. Pero también es importante sincerar en qué aspectos creemos que tenemos que ahondar en las ideas, estar más atentos a la implementación o qué aspectos esperamos que tengan más gradualidad que otros", agregó.

De ser aprobado el borrador constitucional, la Presidenta afirmó que desde el PPD "queremos poner énfasis en el sistema político. Creemos que tenemos que subir las barreras de entradas y generar todas las acciones posibles para que en la ley que sea la base del sistema político se puedan generar coaliciones y robustecer lo que hoy en día es una fragmentación que le hace mal a un régimen presidencial".

¿Qué pasaría en Chile si gana el rechazo?

Natalia Piergentili fue consultada sobre qué pasaría en el país en el caso de que gane la opción del rechazo en el plebiscito de salida. Sobre esto, la Presidenta del PPD afirmó que "a mi juicio no hay una sola forma de mirar el rechazo. Es distinto pensar sobre las causas de un posible rechazo cuando el 80% de la población quería una nueva Constitución".

"La idea es poder visualizar con detalle cuáles fueron aquellos aspectos para que una ciudadanía con tantas ganas de un cambio se incline por el rechazo. Creo que eso, si es que ocurriera, amerita una conversación profunda del Gobierno, de los partidos, del parlamento, de la sociedad civil, pero creo que sería un escenario muy complejo", agregó.

"Es una opción, el propio Presidente ha dicho que es una opción tan válida como el apruebo. Distinto es que nosotros estemos enfocados en lo que nos convoca, que ojalá se aprobara. En las discusiones internas del Socialismo Democrático, del PPD en particular, hemos hablado de que es una opción compleja, en la que quizás el país no estaría preparado para otro proceso constituyente", indicó.

"Por eso a mí me parece tan importante las veces en las que la derecha ha planteado que rechaza, que es su posición legítima, pero dan por muerta la Constitución del 80. ¿Cuál es su propuesta al país respecto de eso? ¿A qué están disponible a cambiar? ¿Qué cosas no? Me parece que es parte de un debate que si ellos plantean el rechazo sería interesante ponerlo sobre la mesa todas las veces que ellos mismos han matado la Constitución del 80 y que insisto, el 80% de la población en Chile quiso votar por tener un cambio constitucional", finalizó.