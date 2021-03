Ossandón y fallo de la Corte que rechazó su desafuero: "Siempre tuve tranquilidad que era inocente"

La decisión, sentencia que se dará a conocer el próximo 16 de abril, habría sido adoptada en base a que no se cumplen los requisitos de tipicidad de la calificación jurídica de tráfico de influencias.

El senador Manuel José Ossandón aseguró estar "muy contento y tranquilo" con la decisión de la Corte de Apelaciones de San Miguel que rechazó desaforar al parlamentario por tráfico de influencias.

"Siempre tuve la tranquilidad de que era inocente, pero me voy a referir al fallo cuando salga, el 16 de abril", declaró Ossandón.

En ese sentido señaló estar "muy contento y tranquilo, pero no me puedo referir a un dictamen que no conozco. Siempre dije que creía en la justicia chilena y lo que ha trascendido confirma que la justicia funciona y que los jueces estudiaron el tema. Tanto es así que cuando tuvieron lugar los alegatos no votaron, dijeron que iban a estudiar los informes en derecho presentados".

Sobre la posibilidad de que este escenario renueve su motivación para ser abanderado presidencial del sector, sostuvo que "hablar de candidaturas presidenciales no me parece, porque la gente está pensando en salvar sus vidas, pero claramente el fallo, que conoceré en detalle el 16 de abril, me hace evaluar todo de nuevo y entre las posibilidades por supuesto puede estar esa".

Cabe recordar que el pasado 12 de enero la Fiscalía Oriente concretó la petición de desafuero del senador Manuel José Ossandón por el caso de tráfico de influencias. Casi tres meses después, la solicitud ya tiene una decisión de la justicia, aunque no la que esperaba el Ministerio Público.

Tras dejar la causa en estudio durante la semana pasada, el lunes, los ministros que escucharon los alegatos del fiscal Manuel Guerra, del Consejo de Defensa del Estado (CDE), y del defensor Samuel Donoso, acordaron, por 9 votos a 5, rechazar el desafuero del parlamentario.

Según publicó La Tercera, conocedores de la sentencia –que se dará a conocer el próximo 16 de abril– afirman que la decisión habría sido adoptada en base a que no se cumplen los requisitos de tipicidad de la calificación jurídica de tráfico de influencias. Esto quiere decir que el senador no tenía una posición de “influencia” sobre los concejales ni el alcalde de Pirque.