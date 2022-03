Ossandón dice que no negoció voto con Campillai: "Me dio pena cuando escuché sus declaraciones"

La senadora aseguró que su par le ofreció votar a favor de la Ley de Indulto a cambio de intercerder ante el Presidente por los reos de Punta Peuco. Él descarta la situación y dice que se conversaron cosas personales.

El senador de Renovación Nacional (RN), Manuel José Ossandón, negó haber condicionado el voto de su par Fabiola Campillai (Ind) para la Ley de Indulto, a cambio de que ella lo ayudara a gestionar un indulto para los condenados que se encuentran en Punta Peuco.

En conversación con Tele13 Radio, Ossandón señaló que no quiere polemizar con la senadora sobre el tema porque le tiene mucha empatía "sobre todo por lo que le ha tocado sufrir" y añadió que "me dio mucha pena cuando escuché sus declaraciones".

Sobre lo que ocurrió en esa reunión, el senador RN declaró que "tuvimos una conversación muy bonita pero habían varias personas adentro de la oficina, y hablamos dos temas distintos, uno que yo le fui a informar que estaba en contra del indulto y que iba a votar en contra, pero que si ellas tenían una fórmula, había que verlo uno a uno".

"Después hablamos de humanidad, de cosas personales, fue bonita la conversación y después sobre la base de un tuiter que hizo José Miguel Vivanco, donde decía que ojalá existieran indultos humanitarios para todas las personas que tengan enfermedades terminales en la cárcel, incluso de lesa humanidad", expresó.

Y añadió: "Yo le planteé que ella podía ser un referente maravilloso para Chile de humanidad, pidiéndole al Presidente Boric que indultara a todos los presos que estuvieran muriéndose en las cárceles de Chile, incluido en Punta Peuco, porque todo el mundo, independiente de lo que haya hecho, tiene derecho a clemencia, y eso fue la conversación, jamás condicioné un voto menos".

En relación a lo que Campillay le dijo, Manuel José Ossandón mencionó que ella no le respondió nada. "Conversamos, y le dije que yo estaba dispuesto a ir con ella (...) este país lo que necesita es unión", sostuvo.

"La verdad es que no tengo ninguna explicación de sus dichos posteriores, tengo mi conciencia muy tranquila porque jamás he condicionado ese voto porque yo no estoy a favor del indulto y jamás compararía un delito como el que se está hablando ahora con delitos contra los Derechos Humanos, yo estoy en contra de todo eso y soy durísimo con quienes han violado los Derechos Humanos", afirmó.

Finalmente, consultado si votará en contra del proyecto de Indulto, Ossandón señaló que sí lo hará.

"De todas maneras, a eso fui, a decirle, a argumentarle por qué iba a votar (...) es triste lo que pasó. Qué confianza puedes tener para conversar con ella después. Ella está llena de gente, en esa oficina había un montón de personas, ella nunca está sola. Yo no sé quién le habrá convencido de decir algo así. Yo tengo mi conciencia muy tranquila, que jamás he condicionado un voto", concluyó.