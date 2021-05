Pamela Jiles recibe críticas por oponerse a Renta Universal y hablar de "la cocina de Yasna"

La diputada del Partido Humanista acusó que los dirigentes del Frente Amplio están "metidos hasta el cogote en #LaCocinadeYasna".

Una serie de críticas recibió la diputada del Partido Humanista, Pamela Jiles, tras oponerse a la renta universal además de calificar la reunión entre el Congreso y el Presidente Piñera como "la cocina de Yasna".

En su cuenta de Twitter, Jiles afirmó que "todos los dirigentes del Frente Amplio -lo que queda del naufragio- metidos hasta el cogote en #LaCocinadeYasna. Ni un voto para los que salvan a Piñera por segunda vez, cuando lo teníamos chapoteando en el barro".

Uno de los que respondió a Jiles fue el candidato presidencial y diputado Gabriel Boric, quien la acusó de faltar a la verdad.

"No falte a la verdad diputada. Presentamos reforma constitucional para que las familias trabajadoras tengan una renta básica universal de emergencia ya. ¿Por qué no nos dedicamos a juntar los votos para aprobar este proyecto y así no seguir desangrando los ahorros de trabajador@s?", escribió Boric.

Quien también se sumó a las críticas fue el diputado Giorgio Jackson, quien le recordó a la parlamentaria del Partido Humanista que "fue ella quien le dio los votos al Gobierno para aprobar los miserables 65 mil pesos" del Ingreso Familiar de Emergencia durante la discusión en el Congreso el año pasado.

Y agregó: "Parece que va quedando claro el "negocio" de la "abuela". Que no hayan mayores apoyos del Estado y así la gente se ve forzada a un 4to, 5to y 6to retiro, lo que le permite hacer campaña para ella y su pareja".