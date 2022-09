Partido de la Gente pide aumentar inhabilidad de exconstituyente a cuatro años

La norma establece que quienes fueron parte de la Convención Constitucional que se rechazó el pasado domingo no pueden optar a cargos de representación popular por un año.

La bancada de diputados del Partido de la Gente (PDG) presentó un proyecto de reforma constitucional para aumentar a cuatro años la inhabilidad de los exconvencionales constituyentes en cargos de representación popular.

Al momento de ser aprobada la ley que permitió la creación de una Convención Constitucional hace más de dos años se acordó que quienes fueran parte del órgano encargado de escribir una nueva Constitución, no podrían optar a cargos de representación popular durante un año desde que se disolviera la asamblea.

Es decir, los 155 constituyentes electos no puede actualmente optar a un cargo de representación popular hasta julio de 2023. Sin embargo, desde el PDG pidieron modificar esta norma y que se extienda por tres años más.

Agencia Uno - Ricardo Toro Lee También > Ex convencional asume como jefe de gabinete de ministra Carolina Tohá

“Lamentablemente en todo este periodo no hay elecciones, por lo tanto, no se cumpliría el espíritu de esta norma. Además de ello, nosotros creemos que no hicieron un buen trabajo”, dijo la diputada del PDG Karen Medina.

“La ciudadanía al rechazar con tan alto porcentaje este resultado, también fue un rechazo a ellos como exconstituyentes”, añadió.

Desde la bancada del PDG también cuestionaron el nombramiento del exconstituyente del Colectivo Socialista Ricardo Montero como jefe de gabinete de la ministra del Interior, Carolina Tohá.

“Es lamentable. Creemos que el gobierno sigue dando malas señales, otro premio de consuelo. Además, volvemos a llevar lo que se rechazó en el texto, que son cosas ideológicas, se van a posicionar dentro del equipo del trabajo en el gobierno, en el ministerio”, comentó la también diputada Yovana Ahumada.