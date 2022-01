Presidente Boric y adjudicación de licitación del litio: “Es una mala noticia para Chile”

El mandatario que asumirá en marzo próximo cuestionó la decisión del actual gobierno que anunció este miércoles a las dos empresas que se adjudicaron la licitación para extraer el mineral.

El Presidente electo, Gabriel Boric, cuestionó la decisión del actual Gobierno de Sebastián Piñera, que anunció este miércoles a las dos empresas privadas que se adjudicaron la licitación para la extracción del litio que abrió el Estado de Chile.

“Era una atribución exclusiva del Gobierno de Chile en ejercicio y nos parece que es una mala noticia. Me recuerda a esas leyes de amarre que se hacían a última hora cuando el gobierno está dejando sus funciones”, dijo Boric.

“Es algo que vamos a revisar con nuestro equipo y mantenemos nuestra disposición de crear una empresa nacional del litio. Vamos a estar revisando el detalle de la licitación con nuestros equipos. Nosotros le planteamos al gobierno que no innovaran en la materia y que nos permitieran tener un debate de largo aliento”, añadió.

Tras una reunión con los gobernadores regionales, el todavía diputado se refirió al anuncio del gobierno, que determinó que las empresas BYD Chile SpA y Servicios y Operaciones Mineras del Norte S.A, presentaron ofertas por 61 y 60 millones de dólares respectivamente, y tendrán derecho de la extracción de 80 mil toneladas de litio metálico comercializable.

La decisión generó una protesta en la Cámara de Diputadas y Diputados, donde toda la oposición se retiró de la sesión especial que se iba a realizar sobre el tema y a la que asistió el ministro de Minería, Juan Carlos Jobet.

Los parlamentarios enfatizaron en que llegarán “hasta las últimas consecuencias” para intentar evitar que se haga efectiva la licitación; ya sea con recursos judiciales, administrativos en la Contraloría General de la República, o leyes parlamentarias.

El Presidente electo se limitó a decir que analizarán el escenario con su equipo de trabajo, pero que respaldarían estos proyectos.

“Creo que es una mala noticia para Chile. No he podido ver el detalle, pero lo que nosotros le habíamos dicho al gobierno es que no se innovara en esta materia (…) Se han presentado diferentes proyectos. Tenemos que dejar que las instituciones funciones”, explicó.