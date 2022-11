Boric defiende nominación de Beatriz Sánchez como embajadora: "Les pido que vean su currículum"

"Acá no hay nadie en el Gobierno que esté producto de relaciones personales", manifestó el mandatario.

El Presidente Gabriel Boric defendió el nombramiento de la ex convencional Beatriz Sánchez como nueva embajadora de Chile en México, lo cual ha sido cuestionado por la oposición calificándolo como "premio de consuelo".

"Yo les pido que vean el currículum de nuestra nueva embajadora en México, su trayectoria profesional, que tiene todas las competencias para poder desempeñar de buena manera esa labor", señaló el jefe de Estado durante este jueves desde la Región de La Araucanía.

En esa línea, profundizó sus dichos afirmando que "el Gobierno de México, liderado por Andrés Manuel López Obrador, me ha señalado que está extremadamente contento con esta designación porque demuestra la importancia que le damos a esta designación de cara a nuestro viaje a México en una visita de Estado y en el marco de la Alianza por el Pacífico".

"Yo me limito a eso. Acá no hay nadie en el Gobierno que esté producto de relaciones personales, cada uno está en función de sus méritos profesionales y su compromiso con el proyecto que estamos llevando adelante, no por amiguismo ", cerró al respecto.