Presidente de RN dice que Chile Vamos se reunirá este martes con el Presidente Boric

La derecha desistió de asistir a la reunión convocada por el mandatario este lunes en La Moneda, pero lo harían este martes.

El senador y presidente de Renovación Nacional (RN), Francisco Chahuán, aseguró que este martes representantes de Chile Vamos se reunirán con el Presidente de la República, Gabriel Boric en La Moneda.

El mandatario convocó a los representantes de todos los partidos políticos, incluida a la oposición, para este lunes a una reunión post plebiscito de salida en el que triunfó el Rechazo, pero desde la derecha desistieron de ir para que, según dijeron, el Presidente “ordene la casa” primero.

En conversación con La Tercera, el senador Chahuán aseguró que irán a La Moneda este martes, luego de que este lunes el Presidente Boric participara del comité político, se reuniera con los presidentes de la Cámara de Diputadas y Diputados y el Senado, además de representantes de las municipalidades y los gobernadores regionales.

“Mañana nos vamos a reunir con el Presidente Boric y eso se mantiene porque nosotros tenemos una responsabilidad con Chile, con los chilenos que ayer votaron en forma masiva y que quieren que nuestra Constitución sea un pacto de convivencia y una casa común para todos y, por tanto, nosotros vamos a concurrir”, dijo Chahuán.

Javier Macaya, el presidente de la UDI, otro de los partidos de Chile Vamos, había dicho que la decisión de no asistir este lunes a La Moneda no era “un desaire”, e incluso pidió que un acuerdo entre los distintos sectores políticos para la elaboración de una nueva Constitución se tome antes del 11 de septiembre, lo que no fue compartido por Chahuán.

“Permítanme marcar una diferencia sutil con el presidente de la UDI (…) comprometer fechas para estar afinando las bases de un acuerdo, le quiero decir que el partido más grande de Chile se va a tomar el tiempo necesario, prudente, para escuchar a todas las bases (…) tenemos que hacer que se asiente el resultado de ayer”, enfatizó.