"En ningún caso": Exministros de Interior cuestionan dichos de Siches sobre autonomía de Carabineros

Los ex ministros del Interior, Jorge Burgos y Rodrigo Delgado, cuestionaron los dichos de la actual titular de la cartera, Izkia Siches, sobre que Carabineros de Chile es una "entidad autónoma".

Fue durante una entrevista en T13 que la ministra Siches afirmó que "en la actualidad Carabineros es una entidad autónoma y lo que esperamos es avanzar en un mayor poder civil sobre las policías".

Al respecto, el ex ministro del Interior de la Presidenta Michelle Bachelet, Jorge Burgos, afirmó que "Carabineros de Chile no es una institución autónoma ni la Constitución Política vigente ni la Ley Orgánica Constitucional de Carabineros, ni tampoco la propuesta constitucional -si es necesario agregar aquello-, indican que Carabineros sea una institución autónoma. Dependen del Ministerio encargado de la seguridad".

"Características típicas de una institución no autónoma: Todos sus oficiales son nombrados por el Presidente de la República, por decreto firmado o por orden del Presidente de la República. Presupuestariamente dependen del Ministerio de Seguridad Pública, su presupuesto es definido ahí, junto con Hacienda. No es autónomo ", insistió el ex ministro.

Sin embargo, afirmó que "distinto es que con ocasión de la discusión de la Ley que crea el Ministerio de Seguridad Pública con carácter de exclusivo quieran agregarse facultades fiscalizadoras a la autoridad civil".

"Eso puede ser un debate necesario e incluso bueno a mi juicio, pero no transformemos en autónoma una institución que no lo es, porque a mi me parece grave esa declaración , pues parte de un supuesto absolutamente erróneo", complementó.

Por su parte, el ex ministro del Interior del Presidente Sebastián Piñera, Rodrigo Delgado, siguió la línea de Burgos, subrayando que "Carabineros en ningún caso es una institución o un ente autónomo tal como se ha señalado, de hecho en la Ley Orgánica se señala expresamente la dependencia de Carabineros justamente del Ministerio del Interior, es por eso que el Gobierno, por ejemplo, diseña año a año el Plan Nacional de Seguridad Pública o la Estrategia Nacional de Inteligencia".

"Si así fuese, no pudiese el Gobierno tener incidencia en esa planificación", añadió.

Delgado, a la hora de abordar los dichos de la ministra Siches, manifestó que " estas declaraciones preocupan justamente cuando, además, se está reestructurando lo que es el Consejo Consultivo para la reforma a Carabineros con miras al 2027", advirtiendo que "si tenemos un mal diagnóstico o un diagnóstico equivocado de cuales son las funciones o cuál es la misión y también, de alguna forma, cuál es el espíritu de Carabineros, por supuesto que la consecuencias de esa reforma pueden ser equívocas".