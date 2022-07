Sala del Senado no votó proyecto de 4/7 por solicitud de senador Juan Ignacio Latorre (RD)

El senador de Revolución Democrática solicitó segunda discusión de la iniciativa, lo que evitó que fuese votado por la sala del Senado.

El senador del Frente Amplio, Juan Ignacio Latorre (RD), recibió diversas críticas por parte de la oposición tras ser acusado de bloquear la votación del proyecto para bajar a 4/7 el quórum de las reformas constitucionales .

Durante la jornada de este martes, el parlamentario solicitó segunda discusión de la iniciativa, lo que evitó que fuese votado por la sala del Senado.

Desde el Frente Amplio han manifestado que la iniciativa empujada por los senadores DC, Ximena Rincón y Matías Walker, beneficia a la opción del "Rechazo" en el plebiscito de salida.

"Revolución Democrática está haciendo dos trucos, que son mañas antiguas. Ellos venían a renovar la política y están cayendo en las peores prácticas. Primero es pedir segunda discusión. Segundo es que van a pedir plazo de indicaciones. Lo que quieren hacer es dilatar el proyecto lo más posible para que no se voten los 4/7 antes del plebiscito", manifestó el senador de Evópoli, Felipe Kast.

El proyecto cuenta con el respaldo de algunos senadores del PPD y del Partido Socialista. La oposición cuestionó la decisión del senador Latorre, quien recibió apoyo del Partido Comunista.

"Tenemos que tener la posibilidad de poner indicaciones a este proyecto de ley y eso requiere más tiempo.Yo no entiendo por qué hay esta ansiedad. Si la voluntad de la derecha es sincera, cosa que yo pongo en duda, no hay ningún problema, ellos van a votar a favor en uno o dos meses más", afirmó el senador PC, Daniel Núñez.

El senador Latorre habló sobre este proyecto y la acusación en su contra en una nueva edición de T13 Noche, junto a Álvaro Paci.

Sobre su decisión de solicitar segunda discusión de la iniciativa, el parlamentario manifestó que "esta es una conversación que tuvimos como bancada de Apruebo Dignidad en el Senado, y también otras conversaciones, por ejemplo, con el senador Huenchumilla, la senadora Yasna Provoste, donde tenemos muchas dudas legítimas con respecto al momento en donde se presenta este proyecto".

"En mi caso, no necesariamente con el fondo del proyecto, que yo puedo estar de acuerdo, pero es el momento en el que se presenta, a menos de dos meses del plebiscito. Creo yo que puede tener que ver con una estrategia más bien de tipo electoral, funcional al rechazo, por parte de la senadora Rincón y las bancadas de la derecha, que están presionando mucho para que se vote rápido", aseguró.

"Es un proyecto de artículo único, que fue tramitado muy rápido en la Comisión de Constitución, donde ni siquiera se abrió una posibilidad de presentar indicaciones al proyecto. Por lo tanto, lo conversamos con la bancada de Apruebo Dignidad, he utilizado algunas herramientas que existen en el Senado, y que además se han usado muchas veces en otros proyectos de ley, que tiene que ver con esto de pedir una segunda discusión para que no se vote esta semana", agregó.

El senador de RD afirmó que el proyecto de los 4/7 no tiene urgencia por parte del Ejecutivo. "Por lo tanto, en mi opinión, no tiene ninguna premura para votarse tan rápido. Además, hemos solicitado también que se pueda abrir un plazo de indicaciones".

"Está bien. Me acusan de bloquear un proyecto de ley. Yo propongo que escuchemos a la ciudadanía en las urnas el 4 de septiembre, que se pronuncie respecto al plebiscito constitucional", manifestó.

"Este proyecto podría no servir si es que gana el apruebo o podría eventual tramitarse después del plebiscito si es que llegara a ganar el rechazo. Ahí podría eventualmente servir", agregó.

"Es una discusión más de política, que yo creo que distrae a la ciudadanía con respecto a lo que hoy en día debería ser el foco del debate, que es el contenido de la propuesta de la nueva Constitución sobre la cual es pueblo soberano se tiene que pronunciar", indicó.

Tras ser consultado sobre si la idea de la bancada de Apruebo Dignidad es no tramitar este proyecto antes del plebiscito del 4 de septiembre, el parlamentario contestó que "por lo menos en el Senado nos van a alcanzar algunas herramientas para el mes de agosto, y probablemente igual se termine de despachar en el mes de agosto. Después pasaría a la Cámara de Diputados".

"En mi opinión, no creo que va a ser ley antes del plebiscito. Esta no es solo mi opinión, sino que también la de la bancada Apruebo Dignidad, que no será ley antes del 4 de septiembre", aseguró.

El parlamentario afirmó que su decisión fue para discutir este proyecto de ley con más calma."Es más bien discutirlo, darnos un tiempo para presentar indicaciones en el Senado, tal vez en la Cámara hagan algo similar, que es legítimo a cualquier proyecto de ley. No nos pueden obligar, más con un proyecto que no tiene urgencia, que el Ejecutivo no le ha puesto urgencia. Es una urgencia de la senadora Rincón y de las bancadas de la derecha, como el Partido Republicano y Evópoli, que están presionando con mucha fuerza para que votemos rápido este proyecto de ley.

"Mi opinión es que este proyecto se podría perfectamente despachar y ser ley después del plebiscito del 4 de septiembre, pero con el resultado en mano ", indicó.

