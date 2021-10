Sichel tras acusaciones de financiamiento irregular: "No tengo nada que ocultar"

El candidato presidencial aseguró que su único error "ha sido enfrascarme en discusiones con los viejos políticos de la oposición".

El candidato presidencial Sebastián Sichel realizó una declaración, durante la tarde de este miércoles, tras la publicación de una denuncia de financiamiento irregular cuando fue candidato a diputado.

Al respecto, Sichel señaló que "es evidente que lo que vimos anoche es otro capítulo más de una operación política orquestada para desprestigiarme sistemáticamente por la izquierda".

"Yo no tengo nada que ocultar y estoy disponible a mostrar todo lo que sea necesario. Mi campaña del 2009 nunca estuvo sujeta a ninguna investigación, no como muchas otras que fueron investigadas y nunca supimos qué pasó", recalcó.

Junto con eso, el candidato presidencial realizó un mea culpa asegurando que "mi error ha sido enfrascarme sucesivamente en las discusiones con los viejos políticos de la oposición (...) Me he perdido en un debate sin sentido y descuidé lo que me trajo hasta acá: mi vínculo con las personas".

Agencia Uno Lee También > Asesor de Sichel deja campaña tras acusaciones de financiamiento irregular en 2009

Por otro lado, el coordinador político del comando de Sichel, Juan José Santa Cruz, reiteró que "esta es una operación orquestada y planificada de parte de la izquierda y la Democracia Cristiana".

"En esa época había financiamiento de las empresas. Yo les quiero decir, con conocimiento de causa, que ninguna empresa se acercaba a la Democracia Cristiana a donar plata, era la Democracia Cristiana la que iba a ver a las empresas", aseveró.

Santa Cruz además setenció que "este ataque proviene del corazón de la Democracia Cristiana".