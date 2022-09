Teillier reconoce error tras revelar conversación con el Presidente: "No era esa mi intención"

"Lo que menos quiero es menoscabar la figura del Presidente, no era esa mi intención", sostuvo el timonel del PC.

El presidente del Partido Comunista (PC), Guillermo Teillier, reconoció su error en revelar las conversaciones que tuvo con el Presidente de la República, Gabriel Boric, tras las críticas emanadas desde Interior.

Fue la ministra Carolina Tohá quien, en conversación con Tele13 Radio, afirmó que no le parece bien que "se revelen conversaciones con el Presidente y realmente no entiendo como pudo suceder algo así, definitivamente no lo entiendo... cuál es la lógica que tiene".

Consultado sobre las declaraciones de la ministra del Interior, Teillier señaló que "yo le daría la razón a la ministra, me parece. Creo que hubo un error en este caso".

"Lo que menos quiero es menoscabar la figura del Presidente, no era esa mi intención", sostuvo el presidente del PC en su llegada a la sede del Congreso en Santiago donde se desarrolla una reunión con respecto al proceso constituyente tras el triunfo del rechazo.

Los entredichos comenzaron luego que Teillier contara que habló "con el Presidente. No le fuimos a pedir que a él (Cataldo) lo pusiera en la Subdere, pero él (el Presidente Boric) dijo que iba a ver la manera cómo arreglaba el asunto y después me comunicó que Cataldo estaba en la Subdere".

"El Presidente después de la ceremonia me pidió que fuera a La Moneda, él me recibió, expresó que era responsabilidad de él, que él había visto esos tweets pero que pensó que no eran para tanto, que no daba como para que no fuera subsecretario", aseguró el timonel del PC, haciendo alusión a los mensajes de Cataldo en Twitter, donde trataba a los carabineros de "torturadores" y que le valió críticas y cuestionamientos para ejercer como subsecretario del Interior.