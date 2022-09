Tohá criticó a Teillier: "No me parece bien que se revelen conversaciones con el Presidente"

"Realmente no entiendo como pudo suceder algo así", agregó la ministra del Interior en conversación con Tele13 Radio.

La ministra del Interior, Carolina Tohá, criticó las declaraciones del presidente del Partido Comunista (PC), Guillermo Teillier, quien reveló que recibió una llamada del Mandatario a raíz del reciente cambio de gabinete.

Teillier contó que habló "con el Presidente. No le fuimos a pedir que a él (Cataldo) lo pusiera en la Subdere, pero él (el Presidente Boric) dijo que iba a ver la manera cómo arreglaba el asunto y después me comunicó que Cataldo estaba en la Subdere".

"El Presidente después de la ceremonia me pidió que fuera a La Moneda, él me recibió, expresó que era responsabilidad de él, que él había visto esos tweets pero que pensó que no eran para tanto, que no daba como para que no fuera subsecretario", aseguró el presidente del PC, haciendo alusión a los mensajes de Cataldo en Twitter, donde trataba a los carabineros de "torturadores" y que le valió críticas y cuestionamientos para ejercer como subsecretario del Interior.

"No me parece bien que se revelen conversaciones con el Presidente y realmente no entiendo como pudo suceder algo así, definitivamente no lo entiendo... cuál es la lógica que tiene", afirmó la ministra del Interior en conversación con Tele13 Radio.

Agencia Uno Lee También > Más de 3,6 millones de personas tienen su pase de movilidad bloqueado de cara a Fiestas Patrias

Además, Tohá recalcó que "el Presidente de la República, cuando organiza su gabinete, tiene toda la facultad de cambiar de opinión las veces que considere necesario hasta que lo nombra definitivamente y eso fue lo que sucedió en este caso".

"Empoderar a las policías no significa que las policías sean más violentas"

Con respecto a los desórdenes que se registraron en la región Metropolitana durante la romería en recuerdo de los detenidos desaparecidos durante la dictadura cívico militar, Tohá condenó lo ocurrido.

"Ayer esto estuvo invadido por distintos grupos que llegaron con una agenda que definitivamente tenía que ver con impedir esa manifestación pacífica, con agredir a los manifestantes. Ayer hubo múltiples agresiones de grupos que se plegaron a las manifestaciones e hirieron, amenazaron a los manifestantes y que emplearon formas de actuación que no son tolerables", recalcó.

Asimismo afirmó que "empoderar a las policías significa tener efectividad policial, empoderar a las policías no significa que las policías sean más violentas, sino que cuando detenemos a alguien lleguemos con pruebas donde el juez".

"Las policías necesitan sentirse respaldadas y que la confianza de la sociedad en su conjunto y del sistema político esté fortalecida, porque sino eso inhibe la manera en que se actúa", señaló la ministra.