Teillier y nuevo proceso Constituyente: "Primera vez que nos aceptan de buena gana en el diálogo"

El presidente del Partido Comunista afirma que están por apoyar el plan de Gobierno, lamenta "descuido táctico" en el Plebiscito y desmiente que influya directamente en La Moneda.

Guillermo Teillier (PC) repasó lo que fue el triunfo del Rechazo en el Plebiscito de Salida, aseguró que apoyarán el plan de Gobierno de Gabriel Boric y descartó influir directamente en La Moneda.

En entrevista con La Tercera, el líder del Partido Comunista precisó que "todos estamos por cumplir el programa (del Gobierno de Boric). Creo que algunos compañeros nuestros se adelantaron a decir públicamente que si hay un retroceso nos salimos del gobierno. Eso no está en el espíritu colectivo. Otra cosa es que exista una realidad que nos obligue a repensar las cosas y eso es distinto".

"El PC hizo un pleno (del comité central) tras la derrota y el espíritu está en -precisamente- dar más apoyo al gobierno, pero también en ser más incidentes con nuestras ideas. Como partido no somos el gobierno, sino que parte de él, y el que gobierna es el Presidente Gabriel Boric y sus ministros. Pero los partidos también tienen que jugar un rol y, con el conocimiento de la realidad social que tenemos, nuestra obligación es hacerla ver", prosiguió.

Teillier, que preside la agrupación comunista desde hace 17 años, espera que el anticomunismo no se repita y asegura que, ante la fallida llegada de Nicolás Cataldo a la Subsecretaría de Interior, otro miembro del partido ya tomó ese rol en otra subsecretaría sin sobresaltos.

"El anticomunismo es una situación que yo espero que no se siga repitiendo. Nosotros ya hemos entrado a sectores que podría decirse que son “tabú” para el PC, estamos en la Subsecretaría de Guerra (FF.AA., Galo Eidelstein) y no ha pasado nada con la inclusión de un subsecretario comunista ahí. Está sujeto a evaluaciones, está haciendo su trabajo y no ha creado ningún problema. Si hubiese existido un subsecretario del Interior del PC -reflexiona-, es un cargo de alta complejidad, que tiene que ver con la seguridad ciudadana...", explicó.

Además, afirmó que la seguridad y el control de las fuerzas policiales es un paso que deben dar. "Si queremos ser gobierno tenemos que estar a disposición de manejar esos temas, porque legítimamente lo podemos hacer".

Sobre el nuevo proceso Constituyente, Teillier indicó que "tengo la impresión de que es primera vez que nos aceptan de buena gana en el diálogo. La vez pasada fuimos “orillados”, nos llamaron a última hora, cuando ya estaba todo discutido".

El triunfo del Rechazo sobre el Apruebo

"Es una derrota electoral con visos de derrota política, pero no es una derrota estratégica. O al menos el partido no lo considera así. Había una confrontación de un sector político (la derecha) que supo calibrar mejor el pensamiento de un sector de la ciudadanía que no había votado nunca", explicó Teillier.

Sin embargo, entrega una autocrítica con respecto a la "lectura" que realizó la izquierda con respecto al contexto social al momento del Plebiscito.

"No supimos darnos cuenta a tiempo de qué es lo que pensaban, a pesar de que nosotros somos partidarios del voto obligatorio. Fue un descuido táctico. Ahora sabemos que hay un electorado que va para allá, que va para acá. La derecha hizo una campaña inteligente para lograr lo que lograron: desprestigiando la Convención y también hubo errores propios del órgano que ayudaron a eso. Tocaron puntos sensibles a los que nosotros mismos contribuimos -por ejemplo- cuando alentábamos los retiros (previsionales) y esa lógica de “la plata es mía”", señaló.

"Cuando surgió que si se aprobaba la nueva Constitución se iban a “expropiar” los fondos -que no se decía en ninguna parte-, eso entró en la conciencia de la gente. Y para mí, el quiebre entre Apruebo y Rechazo se produjo en ese momento. Eso lo vemos ahora, pero no lo previmos antes".

El líder del PC, eso sí, aseguró que "no voy a criticar a los exconvencionales, porque hicieron un gran trabajo, salvo los errores de algunos. Tampoco voy a decir que el texto es un texto aberrante. Es un texto muy moderno, que así ha sido calificado, y que fue incomprendido porque chocaba con el sentido común de la gente. Puede ser la idiosincrasia, el neoliberalismo y el individualismo que ha permeado".

El rol de Guillermo Teillier en La Moneda

En la entrevista con el citado medio, Teillier fue consultado por su relación con el Presidente Gabriel Boric y la supuesta influencia que tiene sobre éste.

El ex diputado por el Distrito 13 aseguró que "él (Boric) tiene una comprensión muy clara de que tiene que haber una relación intergeneracional, porque así es la sociedad. Yo me alegro de que esta generación haya dado el paso que dio de llegar al gobierno, de asumir cambios".

"Pienso en mí a los 30 años, estaba preso, siendo torturado, después en la clandestinidad. Viví una juventud muy distinta -por el contexto- y esta generación de ahora me encanta, porque me da la idea de que el país está cambiando. Con derrotas y traspiés, pero que está cambiando", zanjó Teillier.