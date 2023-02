Tohá a la CAM por incendio provocado: "No sé en qué agenda puede tener justificación"

"Un incendio en estas condiciones no es controlable. No se puede anticipar que se va a controlar", recalcó la ministra del Interior.

La ministra del Interior, Carolina Tohá, respondió a la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) tras la reivindicación de un ataque incendiario en el fundo Santa Ilse en la región de La Araucanía.

Gobierno respondió a CAM por incendio provocado

Mediante un comunicado, la CAM resaltó que no resultaron personas lesionadas "y dejamos en claro que se tomaron en cuenta las condiciones del terreno y clima para asegurarnos de no exponer a la población civil, viviendas ni terrenos de comunidades aledañas".

"Corroboramos en terreno que el perímetro de la ubicación de las maquinarias estaba totalmente arrasado por estas mismas faenas, por ende no había flora ni fauna nativa, de tal manera que sólo fuera afectada la maquinaria de la empresa CMPC y, en caso de expandirse a estos desechos forestales, fuera fácil de controlar por Bomberos", agregaron.

Al respecto, Tohá afirmó que "la respuesta del Gobierno es que eso está claramente tipificado en nuestro ordenamiento, prender incendios cuando hay condiciones como las actuales, es un delito de riesgo que pone en peligro la población".

"Esos cálculos que dice la CAM que tuvo, que hizo, no sé en base a qué puede hacerlos. Un incendio en estas condiciones no es controlable. No se puede anticipar que se va a controlar y, por lo tanto, está poniendo en riesgo la vida de personas", recalcó.

Asimismo, la ministra de interior agregó: "No sé en qué agenda de reivindicación indígena eso puede tener justificación".