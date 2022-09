UDI no presentará denuncia contra "Pancho Malo": "No nos parece relevante"

El grupo liderado por Francisco Muñoz, también conocido como "Pancho Malo", otrora líder de la Garra Blanca condenado por homicidio, realizó distintos "aprietes" a distintas figuras de Chile Vamos.

La secretaria general de la Unión Demócrata Independiente (UDI), María José Hoffmann, confirmó que no presentarán una denuncia contra el grupo liderado por Francisco Muñoz tras el "apriete" que realizaron al presidente del partido, Javier Macaya.

Se trata de un grupo de manifestantes liderados por Muñoz, también conocido como "Pancho Malo", otrora líder de la Garra Blanca condenado por homicidio. Se trata del mismo grupo que protagonizó una agresión a la senadora Campillai en julio de este año.

Hoffmann afirmó que "hemos visto una cadena de actos de violencia por parte de algunos grupúsculos, no solamente contra nosotros, también contra la Casa del Rechazo y otros partidos políticos que por supuesto queremos condenar".

Consultada sobre la presentación de alguna acción legal en contra del grupo, Hoffmann señaló que "sentimos que hay tanta gente que lo está pasando mal en tantos temas, sobre todo en temas de delincuencia, que no nos parece relevante denunciar a este grupo".

Francisco Muñoz junto a José Antonio Kast

"Tiene una sanción moral y una sanción social bastante alta y creemos que el foco que tenga que ver con las investigaciones no pasa por nosotros, sino que queremos priorizar a los chilenos en ese sentido y no, no vamos a tomar ninguna acción", agregó.

Asimismo, afirmó que saben "que estos acuerdos van a generar esta tensión, pero queremos también desde la UDI decir que no nos hemos dejado amedrentar nunca por ningún grupo extremo ni menos por lo que ha ocurrido durante estas últimas semanas", enfatizó.

"Lo único importante es entender que Chile necesita volver a la moderación, eso es lo que nos dijo el último plebiscito, eso es lo que están esperando los chilenos desde hace harto tiempo", indicó.