Rincón: Quien sostenga que los problemas se solucionarán con cuarto retiro "no está siendo realista"

La nueva presidenta del Senado, Ximena Rincón, se reifiró a su nombramiento como la titular de la cámara alta, como también sus próximos desafíos y lo que fue su pasada candidatura presidencial.

En conversación con T13 Noche, Rincón sostuvo que "la política es tremendamente dinámica" y e insistió que -en su momento- ella no bajó su candidatura presidencial e insistió en un veto por parte de otros pactos.

"Yo no bajé la candidatura (...) había un compromiso con la ciudadanía. Ocurrieron cosas que no es tiempo de volver a analizar. Hubo un veto hacia mi candidatura por parte de otros partidos . Me pareció impresentable. Lo que hice fue poner mi cargo a disposición de la junta porque me parece que era una decisión que tenía que tomar mi partido, no yo", señaló.

La senadora aseguró que si ella hubiese sido la candidata presidencial de la DC en la consulta ciudadana, igual "hubiésemos ganado", sin embargo, más allá del nombre, considera que lo que todos deben lamentar "es no haber participado en las primarias legales. Volver hacia atrás, ya no tiene mucho sentido".

Sobre si Yasna Provoste parte "de atrás" en la carrera presidencial, considerando que Gabriel Boric y Sebastián Sichel fueron los ganadores de las primarias legales, Rincón considera que "Yasna tiene un vagaje político, una experiencia, una resilencia (...) que hace que pueda recuperar el tiempo perdido e imponerse".

Presupuesto 2022:

Rincón también abordó sus desafíos como nueva presidenta del Senado y uno de los temas que deberá enfrentar, es el presupuesto de la nación para el 2022.

Al respecto, indicó que "todos los organismos internacionales recomiendan no restringir el gasto, sino que aumentarlo. Hay que poner el foco en la inversión, en políticas para generar empleo (...) hay que mirarlo como un desafío, hay que asumir un endeudamiento del país -que es necesario- y que tenemos que conjugarlo con medidas reactivadoras".

Reforma de pensiones:

En relación a una reforma a las pensiones, tal como lo ha planteado el gobierno, cree que "es imposible" , sin embargo cree que es posible hacer cambios mediante una ley corta. "Lo hemos conversado con el gobierno (...) pensar en una pensión básica universal es fundamental, pero además revisar los parámetros como tablas de mortalidad", indicó

Cuarto retiro

Otro tema obligado que deberá enfrentar Rincón, es la discusión de un cuarto retiro del 10%, asegurando que este posible nuevo retiro, "es distinto a los anteriores".

" Muchos ya no tienen fondos (...) tenemos un IFE universal (..), necesitamos dejar de pedirle a los trabajadores que enfrenten esta crisis. Creo que el gobierno ha entendido que aquí se requiere un esfuerzo importante desde el Estado, y no cargarle la mano a hombres y mujeres de nuestro país", aseguró.

"Creo que el que sostenga que vamos a solucionar los problemas con el cuarto retiro, no está siendo realista (...) a algunos les puede beneficiar, porque aún tienen ahorros, pero la inmensa mayoría requiere otro tipo de medidas" , decretó.

Indultos:

Respecto a la ley de indultos que ha sido tema tanto en el Congreso como en la Convención Constitucional, Rincón señaló que los indultos "proceden cuando hay una sanción y (aquí) no es el caso. Debemos reflexionar qué es lo que pasa que los procesos judiciales no avanzan y hay hombres y mujeres detenidos por más de un año".

"No siento que haya presos políticos en Chile. Hay un contexto que requiere análisis. Aquellos que han participado en hechos delictivos deben responder, pero también siento que hay personas que llevan demasiado tiempo privados de libertad y no se avanza en sus causas. Eso no corresponde", finalizó.

