Ximena Rincón sobre el plebiscito de salida: "No tengo decidido mi voto"

"Quedan pocos días para que se conozca el texto. Siempre lo dije, una vez que el texto sea conocido yo voy a fijar mi posición sin ningún tipo de diferencia de lo que ha sido mi historia", indicó la senadora DC.

El 4 de septiembre se llevará a cabo el plebiscito de salida, instancia donde la ciudadanía votará apruebo o rechazo al borrador constitucional que está redactando la Convención Constitucional.

El 4 de julio se realizará la ceremonia de entrega oficial del borrador constitucional al Presidente Gabriel Boric por parte de la Convención.

La senadora de la Democracia Cristiana, Ximena Rincón, conversó sobre este tema en CNN Chile, donde manifestó que aún no tiene decidido si votará rechazo o apruebo en el plebiscito de salida.

"No, no tengo decidido mi voto . Quedan pocos días para que se conozca el texto. Siempre lo dije, una vez que el texto sea conocido yo voy a fijar mi posición sin ningún tipo de diferencia de lo que ha sido mi historia", indicó.

"Yo voy a decir qué es lo que pienso y cómo voy a votar una vez que el texto se entregue por respeto a la Convención. Me parece que corresponde. No me he adelantado. He puesto puntos sobre la mesa respecto de cosas que me gustan y cosas que me preocupan, pero mi voto lo voy a dar a conocer después del 4", agregó.

"Yo creo que por responsabilidad, uno tiene que hablar con el texto en la mano y explicar lo que esto significa. Dentro del texto, y esto es importante, está la historia de la ley, eso es parte del texto también para la defensa de los derechos que ahí se consagran y las acciones que se contienen", aseguró.

"Yo creo que lo más importante de este texto es cómo se garantizan los derechos, la democracia, cómo se establece la estructura, no sólo del poder, sino de los derechos, y si hay unidad, igualdad, si la democracia está o no garantizada con este texto", señaló.

Agencia Uno - Diputado Jaime Naranjo Lee También > Jaime Naranjo asegura que hay negociaciones con ministro Marcel por IFE de invierno

En conversación con T13 Noche, la senadora destacó que entre los aspectos que le gusta del borrador constitucional están “el tema de que se diga que Chile es un Estado social de derechos y que se releve el rol de la mujer, que era algo que antes no estaba”.

Sobre el sistema de justicia que plantea la Convención Constitucional, la parlamentaria afirmó que “las nuevas teorías constitucionales dicen que hay más sistemas que poderes. Creo que ahí puede uno llegar a concluir que es una mirada posible. Lo que no me gusta es que se pierda la autonomía del poder judicial o el sistema de justicia”.

“El poder judicial se creó en la República para poder tener un poder frente al poder del monarca. Entonces, cuando perdemos las autonomías tenemos un problema. Yo creo que probablemente el mayor problema de este texto tiene que ver con el sistema de los poderes del Estado” , aseguró.

“Se termina con la existencia de un poder autónomo como el poder judicial o sistema de justicia, se crea una suerte de parlamentarismo encubierto donde la Cámara de Diputados tiene todos los poderes y entra a decidir normas presupuestarias y de seguridad social, y para esas materias el Presidente tienen que concurrir con su firma”, señaló.

Finalmente, la senadora DC manifestó que “se pierde la independencia de los poderes y eso pone en crisis o en riesgo la democracia”.

Ximena Rincón por el borrador constitucional: "El mayor problema del texto tiene que ver con el sistema de los poderes del Estado"



EN VIVO 📺#T13Noche » https://t.co/tdFda9L9XH pic.twitter.com/SuSt2JT4xM — T13 (@T13) June 9, 2022