Paula Daza por elecciones: "Espero que el voto de las mujeres sea decisivo para que gane Kast"

La ex subsecretaria de Salud sostuvo que "tenemos un programa muy robusto respecto de la mujer".

Paula Daza, parte del comando de José Antonio Kast (Frente Social Cristiano), se refirió a sus expectativas de la segunda vuelta de las elecciones presidenciale de este domingo.

En entrevista con La Tercera, la ex subsecretaria de Salud Pública comentó la influencia del voto de las mujeres en la posible victoria del líder del Partido Republicano y su rol dentro del posible mandato de Kast.

Daza comentó que ya estaba en conversaciones con el comando del candidato desde antes de su salida del gobierno. “Me dijo que podía apoyar, porque a mí me había tocado manejar la pandemia estos dos años y, obviamente, en el tema de salud una de las cosas importantes era seguir conteniendo muy bien la pandemia. Él fue súper abierto a escuchar”.

Agencia Uno Lee También > Coronavirus: Chile registra 1.431 casos nuevos en las últimas 24 horas

Ante las críticas que tiene el programa del abanderado del Partido Republicano por sus dichos sobre leyes en pro de los derechos de las mujeres, comentó que “tenemos un programa muy robusto respecto de la mujer”.

En este sentido habló de la importancia del voto femenino a favor de Kast, mencionando que “me ha tocado estos días recorrer Chile y he estado con muchas mujeres. El voto de la mujer en favor de Kast se ha fortalecido y la propuesta de Kast es mucho más fuerte, potente y robusta en poner en el centro de todas las políticas públicas a la mujer”.

“Las mujeres son muy importantes no solamente en el voto, sino que en la sociedad chilena (...). Espero que el voto de las mujeres sea decisivo para que gane Kast ”, agregó.

La ex subsecretaría se refirió brevemente al apoyo de Michelle Bachelet a Gabriel Boric y su posible peso en la votación, a lo que menciona que “no tiene ninguna incidencia (..) Es una ex presidenta, que en el fondo viene a votar a Chile como ciudadana. La gente vota, en general, por las propuestas de país . Creo que los votos no son transferibles”.