La historia del hombre que heredó una fortuna tras descubrir que era hijo de un lord inglés

Un trabajador de atención médica heredó una de las mejores fincas de Gran Bretaña después de que una prueba de ADN demostrará que era el hijo ilegítimo del anterior propietario aristocrático que murió el año pasado.

Según informó Corwall Live, Jordan Adlard Rogers, de 31 años, se mudó a la extensa casa en el predio Penrose National Trust de 620 mil hectáreas aprox. después de una larga batalla para demostrar que era el legítimo heredero.

Había pasado años tratando de probar que Charles Rogers, cuya familia había vivido en la finca durante generaciones, era su padre, pero sus esfuerzos por obtener una prueba de ADN fueron repetidamente rechazados.

Sin embargo, cuando el Sr. Rogers, de 62 años, murió de una sobredosis de drogas en agosto pasado, finalmente se llevó a cabo una prueba y su hijo, que había luchado por dinero en efectivo, se encontró de repente en el centro de una increíble historia de trapos a la riqueza.

Jordan ha perdido poco tiempo para aceptar su nueva herencia, instalar un gimnasio en el exterior y comprar un Mercedes C63 para sentarse en el camino.

Al publicar una fotografía de su nuevo hogar en Facebook, dijo que habían sido "tres meses duros de lucha por lo que realmente es mío" y agregó: "Estoy seguro de que habrá muchas barbacoas familiares en el futuro. También tengo una cancha de tenis".

La familia Rogers vivió en el sitio entre Helston y Porthleven en Cornwall por generaciones, luego lo regalaron al National Trust en 1974 a cambio de un contrato de arrendamiento de 1.000 años para continuar viviendo allí.

El fideicomiso familiar obtiene dinero de las inversiones en acciones y acciones, y del alquiler de una serie de parcelas de tierra a los agricultores locales, lo que genera un ingreso sustancial para el inquilino vitalicio y, lo que significa que Jordan, cuya pareja dio a luz a su primer hijo el mes pasado, no necesitará trabaja de nuevo.

Pero él insiste en que lo dejaría todo por haber tenido la oportunidad de alejar a su padre del abuso de drogas que reclamó su vida y está decidido a descubrir más sobre su vida.

Una investigación llevada a cabo en Truro la semana pasada descubrió que el Sr. Rogers había luchado contra el abuso de drogas durante muchos años y murió en su automóvil fuera de su casa de campo.

Según informes, estaba malnutrido, descuidó la higiene personal y rara vez se cambió de ropa en los meses previos a su muerte.

En lugar de vivir en su lujosa casa, el señor Rogers estaba durmiendo en su automóvil.

Su hijo dijo que se había enterado de una serie de factores que pueden haber llevado a su vida a salirse de control.

"Siempre hubo una presión de él tratando de igualar las expectativas", declaró Jordan.

Y agregó: "Su hermano era piloto de la Real Fuerza Aérea británica (RAF) y su padre era teniente comandante en la Marina Real británica, por lo que tenía zapatos grandes que llenar. Estaba bajo una gran presión para asumirlo, pero era diferente y un espíritu libre".

"Charles sirvió en el Ejército en Irlanda del Norte y creo que esto lo afectó enormemente junto con la muerte de su hermano Nigel a causa de un cáncer al que estaba muy cerca", señaló.

Jordan había sospechado que el señor Rogers era su padre desde que tenía ocho años.

Él había pedido una prueba de ADN varias veces, pero no obtuvo respuesta. Fue solo después de su muerte que el poder hizo que se realizara una prueba.

"Estoy empezando a poner mis pies debajo de la mesa aquí. La gente dice que tengo suerte, pero cambiaría cualquier cosa por poder regresar y por que Charles sepa que yo era su hijo", declaró.

Y agregó: "Ya no necesito trabajar, así que quiero crear una organización benéfica y ayudar a las comunidades de Porthleven y Helston. He estado a punto de preocuparme por el próximo proyecto de ley y he tenido un comienzo difícil en la vida, pero ahora estoy aquí, quiero ayudar a la gente".

Por último sentenció: "No voy a olvidar de dónde vengo".