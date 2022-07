"Se me abrió la piel": Maluma sufre complejo accidente a bordo de en un yate en Ibiza

El cantante colombiano tras dar un show en la isla, decidió tomarse unos días de descanso, sin pensar que terminarían de la peor forma.

Hace una semana Maluma actuó en Ibiza, España, y tras el concierto decidió tomarse unas pequeñas vacaciones en la isla mediterránea.

El intérprete de 'Hawaii', durante su estadía, se animó a pasar uno de los días a bordo de un yate en las cristalinas aguas, sin embargo, su panorama terminó muy mal, ya que sufrió un accidente.

El artista colombiano se cayó en el barco, asustando a sus acompañantes . A pesar de que la caída no fue grave, el cantante se golpeó con un tubo entre los dedos de los pies, lo que le produjo un corte y tuvo que ser atendido por un médico.

El propio Maluma le contó a sus seguidores en Instagram lo que le había pasado. "Me resbalé en el bote y me golpee con un tubo en la mitad del dedo gordo y el que sigue. Se me abrió la piel", dijo junto a una imagen que mostraba la herida.

Tras el percance se vio obligado a visitar a Carlos Fourcade, médico y entrenador del equipo de fútbol Inter Ibiza, un "genio" según el artista que, además, lo tranquilizó asegurándole que todo iba a estar bien.

"Yo aquí, tranqui, dando un autógrafo, mientras me cierran la herida del pie", dijo el cantante en otra storie de Instagram, mientras mostraba a sus seguidores cómo el médico le curaba la herida.