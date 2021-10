Adele protagoniza doble portada de Vogue luciendo su espectacular nueva figura

La cantante británica adelantó esta semana que su primer single después de 5 años alejada de la música, se llama "Easy on me" y se estrenará el próximo 15 de octubre.

Adele está de regreso y lo hará lanzando su primer single en cinco años.

La propia cantante británica anunció la noticia esta semana en sus redes sociales, señalando que su nueva canción se llama "Easy on me" y se estrenará el viernes 15 de octubre.

Pero previo a su regreso con este nuevo tema, la artista compartió con sus seguidores su aparición en la portada de la revista Vogue británica y estadunidense.

A través de Twitter e Instagram, la cantante de 33 años reveló la fotografía en la que aparece vistiendo un modelo amarillo de la diseñadora Vivienne Westwood y el cabello suelto.

En tanto, en la versión de Estados Unidos, Adele aparece con un vestido de alta costura en color verde, de Valentino.

Si bien Adele ya se había mostrado antes con su nueva figura, ahora tras protagonizar ambas icónicas portadas, dejó más en claro que se siente feliz, plena y muy cómoda con su nuevo cuerpo.

El regreso de la intérprete de "Someone Like You", marca el primer sencillo de la británica desde “When We Were Young” (2016), que se desprendió del disco “25” lanzado en 2015.