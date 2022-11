Ignacia Michelson reveló sus cirugías tras viral en TikTok que mostró su impactante antes y después

La influencer ha reconocido en más de una oportunidad que su actual figura y su rostro se debe a una serie de operaciones a las que se ha sometido.

Ignacia Michelson (29) es una de las influencers más conocidas de nuestro país. Recientemente, una cuenta de fan de TikTok publicó una fotografía de cómo lucía a sus 14 años.

"Si ves este video ojalá tengas un glow up ❤️ #ignaciamichelson #xyzbca #fypシ #viral #fyp #parati", escribió la cuenta en dicha plataforma dedicada a la modelo nacional, que suma más de un millón de seguidores.

En conversación con Las Últimas Noticias (LUN), la modelo contó que "en la foto del antes estaba en plena pubertad. Justo para cuando me la tomaron estaba en plena pubertad".

Y agregó: "Para cuando me la tomaron estaba con una alergia y me dieron corticoides como por dos meses, así que estaba muy hinchada. También por esa época no lo estaba pasando bien y tuve que tomar antidepresivos que me hicieron ganar peso".

La exchica reality además ha reconocido en más de una oportunidad que su actual figura es producto de las operaciones a las que se ha sometido, así lo detalló al mencionado medio.

"Me da cero lata que lo hayan subido, no me gusta esconder lo que fui", dijo y manifestó que "nunca voy a negar que fui gorda en un tiempo".

En relación a sus retoques estéticos, Michelson mencionó que se realizó un bichectomía. "Hace cinco años me saqué las bolas de Bichat. Me arrepiento un montón de haberlo hecho porque sin las bolas de Bichat se te cae la cara. No es reversible, así que no lo recomiendo", precisó.

También reveló que se rellenó los labios. "No me gustaban, así que me puse ácido hialurónico par darles volumen y un perfilado. No dura para siempre, así que hay veces que no me pongo y después me da por ponerme otra vez", afirmó.

Por otra parte, detalló que se hizo un aumento mamario, pues "a los 16 años me puse por primera vez silicona. Tenía muy poca pechuga y no me gustaba. Era un trauma en mi adolescencia. Con mi mamá fuimos al doctor y ahí dijo que para qué esperar hasta que tuviera 18 años, que no iban a crecer más. Me puse 180 cc en cada pecho".

Algo que también se hizo fue una liposucción. "Me he hecho tres liposucciones para modelar mi cuerpo. La primera no me gustó cómo quedó y después fui afinando las curvas. Una vez me puse parte de la grasa que me sacaron en las nalgas. Después me pusieron metacril, más conocido como silicona industrial, diciendo que era ácido hialurónico. Me tuve que operar para poder sacar parte del metracril, así que cada seis meses voy a revisión por si se mueve hacia otros lados", explicó.

Finalmente, la maniquí aseguró que "la nariz es mía y sólo uso pestañas postizas".

Cabe mencionar que Ignacia Michelson sufrió hace algunos días la pérdida de su cuenta principal de Instagram, donde hace poco compartió un par de osadas postales con la también chica Playboy, Celia Lora.