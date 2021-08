"El autoestima por el suelo": Mon Laferte revela cómo le ha afectado emocionalmente su embarazo

La artista nacional contó a través de sus redes sociales que, tras un año de tratamiento con hormonas, logró quedar embarazada.

Hace solo una semana Mon Laferte anunció una noticia que la tiene viviendo en la luna. La cantante nacional confirmó en sus redes sociales que está embarazada.

"Tengo apenas diez semanas y miedo a perderlo, pero ya no me aguantaba, no se puede llevar una carrera y redes sociales ocultando algo así", declaró en esa oportunidad.

Sin embargo, con el paso de los días, la artista se ha ido sincerado sobre esta nueva etapa que está viviendo y en una dinámica de "Hazme una pregunta" en sus "stories" de Instagram respondió a un comentario que le hizo un seguidor.

"Eres linda, pero embarazada lo eres terriblemente más hermosa. Felicidades", escribó el usuario.

Frente a este mensaje, Mon solo se limitó a darle las gracias y reveló que por estos días tiene el autoestima por el suelo , debido a las hormonas y a que no se puede teñir el pelo por el embarazo.

"Tengo el autoestima por el suelo jajaja, con este pelo sin podérmelo pintar y las hormonas", escribió la chilena.

La compositora de 38 años y ganadora de tres Latin Grammy contó que tuvo que someterse a un tratamiento de hormonas para poder quedar embarazada y lo logró luego de diez meses, aunque reconoció que teme aún por su embarazo.