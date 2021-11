Banda de metal se disculpó luego de que vocalista orinara en la cara a un fan en pleno show

De momento, la cantante no se ha referido públicamente al incidente.

La banda estadounidense de música metal, Brass Against, se disculpó con sus seguidores luego de que en su último concierto su vocalista orinara en la cara a un fan .

El incidente ocurrió en el Festival Welcome to Rockville en Florida, Estados Unidos. En un momento en que la agrupación interpretaba un cover de la canción "Wake up" de Rage Against the Machine su vocalista, Sophia Urista, dijo tener muchas ganas de orinar y preguntó si alguien del público quería que lo orinara en la cara.

Increíblemente, un hombre aceptó y subió al escenario recostándose en el suelo con una lata de cerveza en la cabeza, momento en que la artista se bajó los pantalones y le orinó en la cara ante los gritos de los asistentes.

Posteriormente, la banda originaria de Nueva York se disculpó con quienes pudieron sentirse afectados por el hecho: "La pasamos muy bien anoche en Welcome to Rockville. Sophia se dejó llevar. Eso no es algo que el resto de nosotros esperábamos, y no es algo que volverás a ver en nuestros shows", sostuvieron.

De momento, Urista no se ha referido públicamente al hecho.

Advertencia el siguiente video puede herir susceptibilidades