La rapera Bhad Bhabie esperó a cumplir 18 años para tener un OnlyFans y logró el récord de ganancias

"De ahora en adelante voy a hacer lo que quiera", escribió la artista de 18 años, que ganó US$ 1 millón en solo seis horas, superando lo hecho por Bella Thorne.

Bhad Bhabie, una rapera estadounidense de 18 años, rompió el récord de ganancias de OnlyFans consiguiendo US$ 1 millón a solo seis horas de la creación de su perfil.

Danielle Peskowitz Bregoli, verdadero nombre de la artista nacida en el estado de Florida, lanzó su cuenta en la plataforma de contenido para adultos por suscripción a un precio de US$ 23,99 mensuales.

Instagram Lee También > Madre de 44 años acusa que expulsaron a sus hijos del colegio porque ella vende fotos en OnlyFans

En ella promete a sus seguidores el envío de mensajes directos. "Estoy aquí todas las noches respondiendo", indica.

De acuerdo a la música, las cifras se dividieron en US$ 757,526.08 en concepto de suscripción, US$ 267,675 de pagos por contenido privado (que se envía por mensaje directo) y US$ 5,502.35 en propinas.

"No está mal durante 6 horas. Rompimos el maldito récord de OnlyFans", escribió Bhad Bhabie en sus redes sociales mostrando el botín.

Posteriormente, un portavoz de OnlyFans confirmó las cifras expresadas por la artista.

La voz de "Gucci flip flops", que cuenta con más de 3,6 millones de oyentes mensuales en Spotify, superó lo hecho por la actriz y directora de cine, Bella Thorne, que alcanzó las mismas ganancias pero en 24 horas.

Con la ex chica Disney, que fue protagonista de la serie "A todo ritmo" para el canal de televisión de Mickey Mouse, se formó una polémica con los trabajadores sexuales que venden su contenido en la plataforma.

Thorne vendía contenido exclusivo por US$ 200, una situación que hizo que la empresa aprobara solo un máximo de hasta US$ 50 por ese ítem. Thorne se disculpó y aseguró que estaba trabajando con Onlyfans para remediar la situación.

El caso de Bhad Bhabie tiene su propia historia, ya que la intérprete cumplió los 18 años recién el 26 de marzo pasado. Así que esperó la mayoría de edad para optar a crearse una cuenta en la plataforma.

"De ahora en adelante voy a hacer lo que quiera", escribió.