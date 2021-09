Billie Eilish revela que perdió 100 mil seguidores en Instagram tras compartir una fotografía

"Perdí 100 mil seguidores, solo por los pechos", aseguró la joven cantante en una reciente entrevista.

Una de las jóvenes más exitosas del momento es Billie Eilish, quien acaba de sorprender a sus fanáticos con sus declaraciones en una reciente entrevista.

En conversación con la revista Elle, la popular cantante reveló que perdió 100 mil seguidores por una fotografía que compartió en redes sociales.

Agencia Uno - Referencial Lee También > Denuncian maltrato animal: Perrito fue encontrado con más de 20 impactos de balín en Maipú

"Perdí 100 mil seguidores, solo por los pechos. La gente le tiene miedo a los pechos grandes", afirmó Eilish.

En específico, durante este último tiempo, la intérprete de "Happier Than Ever" ha mostrado más su cuerpo en la red social, lo que antes no hacia al no sentirse segura.

Poco a poco, la cantante ha dejado atrás la ropa más ancha, mostrando con orgullo su cuerpo. En la foto en cuestión -por la que perdió seguidores-, Eilish luce un corsé que acentúa su cintura y pechos.