Comenzó la semifinal de "Aquí se baila": Blanquita Nieves es la nueva eliminada del programa

"Cuando me llamaron para esta competencia llevaba 10 años sin bailar, así que mi meta era ojalá pasar 4 capítulos. Hoy me siento muy orgullosa de mí misma y de lo que he logrado”, comentó la modelo en la pista de baile.

Esta semana comenzó la semifinal de "Aquí se baila, talento por sobre la fama". El capítulo estuvo marcado de un gran anuncio a sus participantes por parte de Sergio Lagos.

El animador les comunicó que desde ahora en adelante tendrán que defender su permanencia en cada capítulo, ya que la idea es que sólo queden los ocho mejores en competencia para este jueves.

A través de un sorteo por tómbola, seis famosos fueron elegidos para enfrentarse a duelo durante este episodio, siendo evaluados con notas de 1 a 10 por Neilas Katinas, Fran García-Huidobro y Karen Connolly.

Tras sus presentaciones, los jueces determinaron que Piamaría Silva y Blanquita Nieves fueron las concursantes más débiles, por lo que se enfrentaron en el duelo de eliminación.

En 45 segundos, Blanquita bailó la canción “It's not right but it's okay”, de Whitney Houston, mientras que Piamaría interpretó “Run the world (Girls)”, de Beyoncé.

Tras su deliberación, los jueces anunciaron que Blanquita Nieves es la nueva eliminada del programa .

La despedida de Blanquita Nieves

Con la humildad que la caracteriza, Blanquita agradeció su participación en el programa, asegurando que fue la oportunidad perfecta para reencontrarse con la danza a 10 años de su retiro.

“Tengo muchas emociones encontradas. Cuando me llamaron para esta competencia llevaba 10 años sin bailar, así que mi meta era ojalá pasar 4 capítulos. En un minuto lo estaba pasando mal por mi autoexigencia hasta que cambié el chip, y dije que lo iba a hacer por mí, quiero disfrutar y pasarlo bien y entregar un buen espectáculo para la gente. Hoy me siento muy orgullosa de mí misma y de lo que he logrado”, comentó.

Su bailarin, David Sáez, le dedicó unas bellas palabras en el escenario como despedida.

“Estoy muy feliz y orgulloso de ella, de todo lo que logramos. Yo aquí también aprendí mucho, disfrutamos mucho, de principio a fin. Si era el momento hoy y nos tenía que tocar, no importa, pero lo que yo más quiero es que ella se vaya tranquila porque es una excelente mujer, una excelente madre y una excelente persona y lo puede todo”, manifestó.