Blanquita Nieves y su osada coreografía en "Aquí se baila": terminó bailando completamente desnuda

Francesca Cigna y su compañero de baile, David Sáez, deslumbraron con una sensual presentación al ritmo de "A Girl Like you".

La noche del martes, en un nuevo capítulo de "Aquí se Baila", la competencia de baile estuvo marcada por una tensa jornada, donde los participantes lo dieron todo sobre el escenario para continuar en competencia.

Este fue el caso de Francesca Cigna , mejor conocida como 'Blanquita Nieves', quien acompañada de su bailarín David Sáez, sorprendieron con una sensual presentación.

La pareja deslumbró a los televidentes, sus compañeros y el mismo jurado, al ritmo de "A Girl Like you", de Edwyn Collins.

Pero su coreografía no fue la de veces anteriores, ya que en esta oportunidad la presentación incluyó un estriptís, tanto de Blanquita como de David. De hecho, ambos quedaron desnudos sobre el escenario.

Si bien el final de la coreografía sorprendió a todos, este no tuvo que ser censurado, pues se realizó con un juego de luces que mostró solo sus siluetas en el set.

Tras su presentación, dejaron el escenario simplemente en llamas. "Como siempre, nos gusta innovar, entregar una propuesta diferente, siempre con elegancia", explicó Blanquita Nieves.

En tanto, David indicó que "nunca habíamos hecho nada sensual y erótico, y tenemos la convicción de que no tenemos que tocarnos explícitamente para ser sensuales".

¿Qué dijo el jurado?

"Me encantó, lo entendí y, además, como que me calenté", bromeó Francisca García-Huidobro, para luego calificar a la pareja con nota 9.

Por su parte, Karen Connolly afirmó que le gustó mucho la presentación, destacando que el estriptís les salió a la perfección.

Finalmente, Neilas Katinas señaló que le encantó la elegancia con la que ejecutaron la coreografía. "No puedo decir que me gustó…pero puedo decir que me encantó. Espectacular, mi nota es un 9", cerró.