Bullying, amenazas y chantajes: Ruby Rose reveló detalles escalofriantes del rodaje de "Batwoman"

Ruby Rose era la protagonista de "Batwoman" , una serie de The CW que estaba teniendo buena audiencia y había ganado fanáticos en el mundo.

Sin embargo, de un momento para otro, y sin dar mayores detalles, la actriz y modelo decidió retirarse del proyecto. En su momento nadié entendió porque quiso dar un paso al costado, eso hasta hoy, cuando la propia Rose explicó en sus redes sociales el verdadero motivo por el cual dejó la producción.

Bajo la frase "voy a contar todo", Ruby utilizó su cuenta de Instagram para relatar la mala experiencia que vivió en el set, con detalles verdaderamente escalofriantes, como accidentes, bullying, amenazas y chantajes.

"Hasta aquí hemos llegado. Voy a contarle a todo el mundo lo que verdaderamente pasó en el rodaje, para que no le suceda a nadie más y para recuperar mi vida", comenzó diciendo Rose en su descargo, en el que se dirigió a Peter Roth, ex CEO de Warner Bros, y los showrunners, Caroline Dries y Greg Berlanti.

Contra Roth, Rose dijo que amenazó con despedir a todo el equipo y culparla a ella si no volvía al set de rodaje 10 días después de haberse roto el cuello. La actriz incluso mencionó que el ex CEO había contratado un investigador privado para seguirla al que despidió "después de que su informe no coincidiera con la narrativa que a él le interesaba".

En tanto, contra Dries, señaló que visitó el rodaje de la serie apenas 4 veces y forzó a todos a terminar la producción en plena pandemia mientras el resto de series de CW se habían suspendido.

Pero el peor de todos sin duda, es que se lleva la palma es sin duda Dougray Scott, el actor que daba vida a Jacob Kane, el padre de Batwoman. Según Rose, Scott "abusó de mujeres" y también "hizo daño a una doble, gritaba a las mujeres como si fueran perros" y en general "era una pesadilla" trabajar con él.

Pese a todo esto, Rose aclaró que no fue decisión suya: "No volvería por ninguna cantidad de dinero, ni aunque me pusieran una pistola en la cabeza. Y TAMPOCO ABANDONÉ. YO NO ABANDONO. Fueron ellos quienes destrozaron a Kate Kane y Batwoman, no yo".

La respuesta de Warner Bros. TV

La compañía detrás de la producción de "Batwoman", Warner Bros. TV, respondió a las graves denuncias de Ruby Rose.

Según la información entregada por TV Line, Warner Bros. TV se defendió, indicando que la actriz que interpretó a Kate Kane en el primer ciclo de la serie estaba creando una "historia revisionista" de los hechos.

"A pesar de la historia revisionista que Ruby Rose ahora comparte en internet dirigida a los productores, el elenco y el equipo, la cadena y el estudio, la verdad es que Warner Bros. TV había decidido no ejercer su opción de contratar a Ruby para la segunda temporada de Batwoman sobre la base de múltiples quejas sobre su comportamiento en el lugar de trabajo que fueron ampliamente revisadas y tratadas en privado por respeto a todos los interesados", argumentó la compañía.