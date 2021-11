Cantante que orinó sobre un fan se disculpó luego que la banda fuera excluida de festivales

La vocalista de la banda Brass Against, Sophia Urista, ocupó sus redes sociales para ofrecer las disculpas, luego que se conociera que el grupo fue excluido de futuros festivales.

El video donde se ve a una cantante orinando sobre la cabeza de un fánatico sigue dando bastante de qué hablar. El hecho ocurrió el pasado fin de semana en Daytona Beach, Florida (Estados Unidos) durante el Festival Welcome to Rockville.

En las imágenes se ve como la vocalista de la banda Brass Against, Sophia Urista, mientras interpretaba una versión de "Wake Up" de Rage Against the Machine, invitó a un fan al escenario.

Urista le indicó que se acostara y luego procedió a bajarse los pantalones y pareció orinar en su cara, mientras seguía interpretando la canción. El hecho fue repudiado por los asistentes y también en redes sociales, por lo que el grupo tuvo que salir a disculparse.

Pero eso no fue todo, ya que tras conocerse que la banda fue excluida de futuros festivales, la propia Sophia tuvo que salir a pedir disculpas por lo sucedido. La cantante utilizó sus redes sociales para entregar su versión de los hechos y pedir perdón a quienes se sintieron ofendido con su acto sobre el escenario.

"Quiero hablar sobre mi actuación en el festival de metal Rockville en Daytona", comenzó diciendo Sophia y luego agregó: "Siempre he superado los límites en la música y en el escenario. Esa noche, llevé los límites demasiado lejos".

Quién es Sophia Urista, la cantante que orinó a un fan durante el concierto de su banda

Y continuó: "Amo a mi familia, a la banda y a los fanáticos más que a nada y sé que algunos se sintieron heridos u ofendidos por lo que hice. Les pido disculpas y quiero que sepan que no quise lastimarlos".

La cantante concluyó su mensaje: "No soy un artista del 'shock'. Siempre quiero poner la música en primer lugar. Estoy agradecida por todo su continuo amor y apoyo".

Por otra parte sobre la exclusión de la banda en futuros eventos, Russell Branham, portavoz de Nascar, compañía organizadora del festival Welcome to Rockville precisó que "no podemos condonar las inapropiadas acciones ocurridas en Rockville, por lo que la banda no será incluida en la futura programación de los eventos de Nascar".