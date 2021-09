Capítulo de "Los 5 mandamientos" reveló material íntimo de Felipe Camiroaga a 10 años del accidente

Martín Cárcamo mostró una entrevista en bruto que realizó al animador en 2005, cuando tenía 37 años. "Si mi perfil tuviera que definirse por alguna parte siento que es ese, soy una persona a la que la gente acepta y le tiene cariño", dijo Camiroaga en aquella ocasión.

Esta noche el programa de Canal 13 “Los 5 mandamientos”, conducido por Martín Cárcamo, fue una edición especial dedicada a Felipe Camiroaga , a pocas horas de cumplirse 10 años de su muerte.

Todo se enmarcó en una entrevista que Martín le realizó al recordado animador en 2005, cuando Felipe tenía 37 años, para un programa de CHV. Al terminar, Felipe le dijo "guarda este material, porque va a tener mucho valor", así que Martín guardó la cinta en bruto por 16 años, hasta que se decidió a mostrarla hoy en su programa. "Esa cinta la guardé durante muchos años como un tesoro personal y hoy creo que es súper válido y muy importante compartir esos momentos y estas conversaciones bonitas, profundas y alegres donde uno descubre en su inmensidad a Felipe", dijo Martín.

A continuación presentó a sus tres invitados de la noche, todos muy cercanos a Felipe: Stefan Kramer, Sergio Arias y Fátima Castro. Stefan no sólo era amigo cercano del animador, sino que además trabajaron juntos en estelares como "Ciudad Gótica" y "Halcón y Camaleón"; Fátima fue productora de "Pase lo que pase" y una de las grandes amigas de Felipe; y Sergio fue el diseñador que trabajó con él durante años, incluyendo su paso por el Festival de Viña.

Cómo se define a sí mismo Felipe

"Están los medios que caricaturizan las historias, entonces mi caricatura es este personaje bucólico, pensativo, que está siempre en la punta del cerro con un halcón en la mano mirando a lontananza. Y eso es una caricatura, yo soy una persona alegre que disfruta de la naturaleza con alegría , que he tenido la suerte enorme de tener los medios para cumplir mis sueños de vivir en el campo, de compartir con muchos animales. Creo que no hay nada más rico que poder lograr consolidar tus sueños".

"Para mí mi trabajo es mi pasión, tengo todo mi amor puesto en mi trabajo (...) Tengo la seguridad de ser uno de los animadores mejor evaluados, la gente me tiene mucho cariño -en general, porque no le caigo bien a todo el mundo-. Y siento que este personaje que se mete a la fuerza en las casas, más que ser un gran comediante y un gran animador tiene que ser un tipo empático y que la gente le tenga cariño. Si mi perfil tuviera que definirse por alguna parte siento que es ese, soy una persona a la que la gente acepta y le tiene cariño".

Al respecto, en el estudio Kramer recordó que, de todos los famosos que conocía, a él era a quien veía como una verdadera estrella. Fátima, en tanto, comentó que le llamaba la atención que Felipe tenía la capacidad de ser una persona transversal, que "lo quería desde el cuico más cuico de Chile hasta el señor que estaba cuidando los autos".

Cómo compatibiliza la televisión con su mundo interior

"En este momento de mi carrera agradezco un poco el haber pasado por buenos y malos momentos, haber conocido la parte más amorosa del éxito y la parte mala del fracaso. Aunque no sé si hablar de fracaso, porque es una palabra demasiado potente. Creo que nunca he vivido un fracaso, sí malos momentos, y con el tiempo eso se agradece, porque se crece. No sé si lo he hecho bien o mal, pero sí he hecho un montón de cosas. Es un trabajo que requiere mucha pasión, mucha concentración. Ser un rostro conocido, ya sea deportista, actor famoso o animador, debe ser el único trabajo, además tal vez de los médicos, donde eres eso las 24 horas del día. Yo no salgo del canal y paso a ser otra persona, soy el que soy en el mall, en la iglesia, en el estadio, en todas partes . Eso le da una importancia totalmente distinta, ni mejor ni peor, pero distinta. Yo creo que si no tienes un mundo propio rico, si no tienes un lado B rico y entretenido, sería algo tremendamente desgastador. Yo afortunadamente tengo este lado B, este mundo propio súper rico donde me refugio, donde lo paso bien y hablo de otros temas".

Al respecto, Kramer comentó que, en su opinión, el personaje de Luciano Bello le permitió a Felipe desprenderse totalmente y liberarse. "Esa búsqueda de abandonar el ego televisivo es algo de lo que logra desprenderse en algún momento y que ya no le importe, y eso es un gran legado para todos nosotros", dijo. Sergio comentó que, con la facha de Felipe, llamaba la atención que todos sus personajes lo afearan, lo que habla muy bien de su seguridad. También Sergio recordó la vez que conoció su casa de campo y vio a Felipe aparecer de chupalla, botas embarradas y rodeado de perros, sin nada del glamour que él intentaba darle en televisión.

A continuación se mostró una declaración grabada de Don Francisco, quien recordó que, sabiendo la pasión de Felipe por los caballos, una vez le regaló un caballo appaloosa que había recibido como presente de un ranchero californiano. Felipe se puso muy contento, lo agradeció mucho y cabalgó en él hasta el último día. "Cuando Felipe murió, el caballo al poco tiempo también falleció", terminó la historia.

Cómo se relaciona con la soledad

" Me gusta la soledad, tengo una pequeña adicción a la soledad . Es una soledad por opción, no es que me dejaron solo. Yo opto por estar solo, y si quiero estar con alguien voy a irme a la casa de mis amigos o con mi ahijado o a ver a alguna amiga, pero estoy mucho solo porque me gusta estar mucho solo. Me encanta salir a caminar solo al campo, es distinto que salir con otra persona. Cuando tú vas solo vas mirando un montón de detalles, y es un momento súper importante para estar con uno mismo y para pensar. Me gusta más pensar que hablar (...) Siempre he sido una persona muy melancólica que ha vivido su vida desde la melancolía, tiene que ver con mis relaciones personales, con la naturaleza, con la música, siempre desde la nostalgia. Me gusta mucho, tiene mucha poesía, mucho romanticismo, mucha sensibilidad, pero con el tiempo lo he ido matizando con cosas un poco más luminosas, más claritas, más risueñas. El problema es cuando la melancolía te empieza a hundir, pero cuando tú manejas la melancolía es muy bonito, y yo la disfruto".

Al respecto, Kramer comentó que muchas veces Felipe le decía que lo importante son las emociones, no el éxito ni la televisión, y que eso es una buena lección para lidiar con el éxito y el fracaso. Martín recordó que una vez cuando recién partió en "Pasiones", con muchas dificultades en sintonía, Felipe lo llamó desde sus vacaciones donde estaba esquiando en Europa para decirle que cuando volviera lo iba a ayudar a mejorar.

Su niñez y su relación con su madre

"Yo creo que en general ser niño es súper duro, y creo que en parte es bueno que sea así. Creo que hay niños que crecen en una burbuja y que recién cuando van a la universidad se dan cuenta de lo que es el mundo realmente, de lo que son las relaciones de personas y de que existe un montón de situaciones desagradables. Yo creo que en la medida que uno va creciendo tiene que ir interiorizando ese tipo de cosas. Mi niñez fue una niñez difícil obviamente porque es difícil ser hijo de papás separados , creo que cada vez la sociedad está más abierta a eso, pero hace 30 años atrás era distinto, el hijo de padres separados era mucho más apuntado con el dedo que ahora, tenía muchos problemas en el colegio con profesores. Todo eso obviamente no es una situación normal ni fácil de llevar para un niño".

Martín Cárcamo: ¿Cuándo definitivamente te enfrentas a esa carencia de tu mamá en un momento determinado? Porque tú después te encuentras con tu mamá y le dijiste que la habías perdonado...

Felipe Camiroaga: Yo cambiaría esa palabra perdonar por entender. Yo cuando crecí y descubrí lo difícil que es vivir la vida y las relaciones de pareja yo entendí lo que había pasado con mi mamá, y la defendí. No es que la haya perdonado porque uno no es nadie para perdonar, porque no había mala intención detrás de lo que se hizo. Yo lo entendí, lo acepté, y hoy tengo una relación tremendamente rica con mi mamá, una relación muy pero muy bonita.

MC: ¿Cuántos años pasaste sin ver a tu mamá?

FC: Pasaban espacios de repente de seis, ocho años, nos veíamos cada dos años. La primera vez fue muy largo, fueron ocho años ponte tú, algo así. No me acuerdo bien.

Al respecto, Martín agregó que Felipe le dijo que su forma de abordar esta situación que lo marcó para adelante fue haciéndose cargo, siempre buscándole una salida, en vez de sólo quedarse en el trauma.

Su relación con su padre

"Mi relación es óptima, siempre he tenido una relación muy bonita con mi papá , por esto mismo de haber crecido con él. Soy muy afortunado de tener el papá que tengo, un papá muy humano, querendón, muy simpático, con muy buen sentido del humor y muy sencillo para ver la vida. Vive la vida de una forma muy simple, y de repente para uno que tiene la cabeza medio rebuscada es un cable a tierra súper importante".

Al respecto, Sergio recordó que el padre de Felipe fue muy importante para él cuando animó Viña. "Él lo acompañó a las pruebas de vestuario, estaba interiorizado y tremendamente orgulloso", dijo. Fátima recordó por su cuenta que para su primer festival de Viña no lo pasó bien porque era todo demasiado estructurado, y él prefería la espontaneidad.

El amor

"No soy conflictuado conmigo mismo, pero sí me cuestiono todo, desde que tengo memoria. Me cuestiono desde el diario vivir hasta la religión, la política, la naturaleza. No me gusta comprar a la primera, me gusta darle mil doscientas vueltas a las cosas. En ese sentido también es algo no muy positivo porque en las relaciones personales también me gusta estudiar a la otra persona, cuestionarla, probarla, y eso yo creo que es un error. Siempre estoy como tratando de leer entre líneas, ver la verdadera intención de la persona, siempre he sido muy muy cuestionador".

MC: ¿Por qué te ha sido tan esquivo el amor?

FC: No me ha sido esquivo el amor, yo he tenido parejas maravillosas con las que pude haber sido muy feliz toda la vida, con todas ellas. El problema es que yo no he estado preparado, yo no estaba en una disposición positiva frente a una relación sentimental. He sido de relaciones largas, y ha pasado más por inseguridades mías que porque no haya encontrado el amor. Yo creo que he encontrado el amor varias veces pero yo no estaba preparado para esa situación en ese momento .

MC: ¿Eso tiene que ver también con el período de depresión que pasaste, y que fuiste capaz de reinventarte y de analizar cuáles eran tus lugares más oscuros, detectarlos y así estar preparado para enfrentar relaciones amorosas y de afectos?

FC: Sí, totalmente. Yo creo que uno tiene que ser suficientemente humilde para darse cuenta de dónde están tus falencias. Y yo tenía y tal vez tengo todavía un temor grande, una cosa que me ha costado mucho resolver, que es una situación familiar, ser hijo de papás separados y de mi mamá que se fue siendo yo muy chico. Y obviamente eso te dispone el disco duro no de la mejor manera para enfrentarse en mi caso a las relaciones sentimentales. Pero te hablo del anhelo o la sensibilidad de darse cuenta de eso a tiempo para no pasar toda la vida arrancándote y no comprometiéndote.

MC: ¿A veces sentías que cuando venía ya el momento de que las relaciones pasaran a algo más formal y con un compromiso mayor sentías ganas de escapar?

FC: De todas maneras. Todavía me pasa un poco. Es ese miedo o pánico de abrirle el corazón cien por ciento a una persona y que esa persona por distintas razones, que puedan ser súper atendibles, te deje y en el subconsciente uno rememore todas esas situaciones que vivió cuando chico. Un poco eso yo lo he descubierto con el tiempo con mis terapias, porque he querido ser responsable y empezar a cerrar las heridas del pasado para estar sanito para lo que viene para el futuro (...) A mí no me gusta hablar de mis relaciones sentimentales porque nuestro trabajo, Martín, es tan expuesto permanentemente las 24 horas del día que yo creo que es muy rico guardarse algunas cosas, y yo decidí hace mucho tiempo reservar mis historias sentimentales para mí. Y cuando yo estaba pololeando ha sido público, nunca lo he escondido, pero nunca he posado en una revista con mi polola.

MC: ¿Tú estás soltero ahora?

FC: Soltero.

MC: ¿Hace cuánto tiempo estás soltero? ¿Te acuerdas?

FC: Estoy soltero desde la última vez que tuve pareja.

El matrimonio

MC: ¿Te preocupa a los 37 años el tema del matrimonio, el tema de la familia?

FC: No diría una preocupación pero es un tema pendiente. Tengo casi 40 años ya y he tenido buenos resultados en mi vida laboral, grandes logros en mi vida familiar, tengo muy buenos amigos, he hecho todos los deportes que he querido, he realizado todos los hobbies que he querido realizar, y obviamente tengo este tema pendiente, y me quiero seguir tomando todo el tiempo que sea necesario para estar yo muy preparado para cuando llegue una mujer especial a mi vida y tener una relación ojalá de matrimonio y que lleguen los hijos y todo eso. En ese sentido los hombres tenemos afortunadamente un poco más de tiempo que las mujeres.

MC: ¿Te interesa casarte por la iglesia?

FC: No es que me interese, pero me gustaría casarme por la iglesia, por todas las leyes.

MC: ¿Crees en el matrimonio para toda la vida?

FC: Creo en el matrimonio para toda la vida. Si no creyera en el matrimonio para toda la vida yo tal vez me habría casado antes. Creo que hay que estar súper consciente del paso que uno está dando, le asigno una importancia enorme a la relación de pareja, particularmente al matrimonio. Y está súper comprobado que las parejas que se casan adultas tienen mucho mejores resultados.

Al respecto, Fátima dijo que probablemente a Felipe le faltó vida para casarse, pero que lo que realmente le habría interesado es tener hijos, porque amaba los niños.

El Festival de Viña

"El festival de Viña es un escenario tremendamente importante, por lo tanto que alguien de los que trabajamos como animadores en la televisión diga que no le interesa animar el festival, lo encuentro soberbio. En mi caso le tengo un respeto enorme al festival y estar en ese escenario sería un punto espectacular en mi currículum , contarle a mis nietos el día de mañana que yo también fui animador del festival".

MC: ¿Te sientes preparado para animar el festival si te ofrecen hacerlo?

FC: Cuando supe que Antonio había renunciado al festival pensé muchas cosas. De partida me dio mucha pena que él lo dejara, y por otra parte mi sensación inmediata fue qué susto pensar el día de mañana en reemplazarlo, porque te van a medir con la misma vara que están midiendo a un animador que tiene 30 años de experiencia en ese escenario. Yo no tengo el manejo ni el dominio que tiene Antonio, no lo tengo porque no tengo la experiencia que tiene él.

MC: Pero tienes otras virtudes...

FC: Yo creo que el animador, yo o cualquiera, que reemplace a Antonio va a tener que prepararse mucho, y va a tener que contar con el apoyo de Antonio. Yo creo que va a ser fundamental el espaldarazo que le dé Antonio al animador que lo suceda.

Al respecto, Martín destacó que tres años después de esa entrevista, cuando Felipe finalmente animó Viña, efectivamente contó con la presencia de Antonio apoyándolo en el escenario. Además recordó que una vez le preguntó a Felipe por qué era tan generoso y apoyaba tanto a los animadores jóvenes que estaban recién partiendo, como él mismo, Kramer o Julián Elfenbein. Felipe le contestó que cuando recién llegó a TVN le costó mucho hacerse de un espacio porque los animadores consagrados de la época le pusieron el pie encima y no lo dejaron fluir, y por eso él quería hacer todo lo contrario y confiar en la gente joven.

Proyección en la carrera

"Seguir creciendo, seguir haciendo cosas. He hecho muchas cosas y quiero hacer muchas cosas más, estar en distintos horarios, seguir insistiendo en hacer un buen estelar, siento que tengo una deuda con los estelares, y si el canal me lo permite voy a seguir insistiendo y estoy seguro que el próximo año vamos a hacer un gran estelar. No tengo más aspiraciones que esas (...) Yo creo que las metas siempre están al final, y yo todavía no quiero llegar a la meta, yo quiero correr mucho todavía. Quiero hacer muchas cosas y participar en muchas cosas. Quiero hacer cine, actuar en alguna película, actuar en comedia, mezclar mi parte de animación con mi parte entre comillas actoral. Te juro Martín que me siento como si estuviera empezando. Eso, y estoy contento con mi trabajo, y estoy feliz, te lo digo de corazón, de que te incorpores a mi equipo de trabajo, por un montón de razones".

Stefan Kramer y la actuación de Felipe en cine

Efectivamente Felipe alcanzó a actuar ni más ni menos que en la película más vista de la historia del cine chileno. Por eso, Stefan Kramer recordó cómo fue la grabación de la participación de Felipe en la película "Stefan vs. Kramer" la noche antes de su muerte, donde compartió escena con Kramer mismo y con Martín. Según contó el comediante, cuando le dijo que iba a hacer una película, Felipe le ofreció toda la ayuda, y de inmediato Stefan le preguntó si quería invertir. "Me dijo 'estoy un poco corto de caja ahora, me estoy comprando un campo. Pero actuar sí, de todas maneras'", lo imitó, y agregó: "Yo recuerdo que él siempre me decía 'esto va a ser un récord sin precedentes, acuérdate de mí' ¡Y así fue!".

Para complementar sus palabras, Kramer mostró una escena no usada en la película donde Felipe y Rafa Araneda (Kramer) pelean por la manera correcta de hacer un asado, jugando con la idea de que ambos compiten en TVN, ante los reclamos de Martín. "De verdad era tarde, pero Felipe y Martín estaban pasándolo bien y básicamente fue un carrete", recordó Stefan.

A modo de cierre, Martín y los tres invitados brindaron un brindis y un sentido aplauso a la memoria de Felipe, y la banda cerró interpretando "Ángel para un final".