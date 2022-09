"Nunca me imaginé": Carolina Arregui se quebró tras recibir emotiva carta de su exesposo

La actriz fue la primera invitada de la segunda temporada de "Socios de la parilla", donde además fue sorprendida por su hija, María Jesús Sothers.

La noche de este jueves debutó en las pantallas de Canal 13 la segunda temporada de “Socios de la parrilla”, programa a cargo de la productora Mkzeta y liderado por Pancho Saavedra, Jorge Zabaleta y Pedro Ruminot.

El episodio estreno tuvo como gran invitada a la actriz Carolina Arregui, quien vivió varios momentos emotivos.

Uno de los que más la emocionó fue cuando recibió una inesperada carta de su exesposo, el director de teleseries Óscar Rodríguez .

"Lo nuestro comenzó hace muchos años, más de 30. Felicidad que además la tuvimos en nuestro trabajo y fue aumentando con la llegada de nuestros hijos y nuestros nietos", comenzó leyendo Pancho Saavedra.

"Desde que comenzaste a actuar, hasta el día de hoy y para siempre, a nosotros nos va a unir el amor incondicional hacia nuestra familia. Y claro, también el cariño de mí hacia ti, porque desde que entraste a las teleseries tu talento era impresionante", dijo Rodríguez en la carta.

"Te envío cariños, tuvimos grandes recuerdos y espero que la felicidad esté siempre contigo, que la felicidad sea tu fiel compañera en toda tu vida", finalizó diciendo el actor en la misiva, que hizo llorar a la actriz.

Tras escuchar la carta, la actriz abrazó a su hija María Jesús Sothers, quien estaba presente en el programa y le agradeció a su exesposo y padre de sus hijos.

"Gracias Oscar, muchas gracias. Nunca me imaginé que iba a llegar a escuchar palabras tan bonitas, tan nobles... Nunca me imaginé. No sabes la importancia que tiene esto para mí. Muchísimas gracias", concluyó Carolina Arregui.

Canal 13 - Carolina Arregui en "Socios de la parrilla"