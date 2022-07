Claudio Castellón dio detalles del inicio de su relación con Luz Valdivieso: "Ella estaba separada"

Castellón aclaró en una entrevista que el amor entre ellos surgió mientras grababan una teleserie y que la actriz ya estaba separada del actor Marcial Tagle.

Claudio Castellón y Luz Valdivieso confirmaron en febrero pasado su relación amorosa a través de un "en vivo" en Instagram.

En esa oportunidad, ambos estaban en el departamento del actor y mientras respondían una serie de preguntas, Castellón dijo: "La Lucecita tiene 44 años, y es lo mejor que me ha pasado en la vida, después de mi hija, eso sí".

Ahora el intérprete, que estuvo de invitado al programa "Síganme los buenos" (Canal Vive), que conduce Julio César Rodríguez, entregó detalles de su relación amorosa y negó los rumores de infidelidad que surgieron al inicio del romance.

En enero pasado, Valdivieso dio a conocer su separación del también actor, Marcial Tagle, lo que originó que comenzarán a circular una serie de rumores sobre los motivos del quiebre: una tercera persona. Sin embargo, ella luego aclaró que la separación se inició a mediados de 2021, por lo que los rumores no eran ciertos.

Pero ahora fue Claudio quien quiso dejar claras las cosas, y comentó que con Luz todo comenzó cuando estaban grabando la teleserie de Mega, "Pobre Novio".

"De repente pasan cosas que uno no espera, no nos tocaba grabar mucho y no nos conocíamos, pero hicimos un grupo muy buena onda", dijo el actor en el programa.

"Nos encontramos, nos llevamos muy bien y sucedió lo que todo el mundo sabe. Me enamoré de una compañera actriz que estaba separada y fin, eso no tiene nada de malo", expresó Castellón, dejando en claro que la actriz estaba soltera cuando nació el amor.

Finalmente, mencionó que "estoy muy feliz, hay una admiración mutua, que eso es muy importante en las relaciones también (...) no nos vemos todos los días, cada uno tiene sus hijos y estamos con ellos 14 días al mes, así que cuando nos vemos tratamos de disfrutar y pololear".