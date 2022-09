Coté López mostró el antes y después de intervención estética a la que se sometió: "Estoy listoca"

La empresaria reveló que el doctor la convenció de hacerse una curiosa cirugía para no recurrir a una abdominoplastia.

María José 'Coté' López usó su cuenta de Instagram para contarle a sus seguidores que se había sometido a una cirugía estética.

La influencer comentó que decidió someterse a dicha intervención luego de ser convencida por un doctor que le informó sobre un procedimiento simple con el que podría estirar su piel en la zona de abdomen .

Es así que este jueves la esposa de Luis Jiménez se realizó el procedimiento que duró menos de dos horas y donde solo le administraron anestesia local.

"Voy a ir a arreglarme el ombliguito… no podía venir sola porque es con anestesia local", señaló en unas stories en Instagram, agradeciendo a su amiga que la acompañó.

Instagram @angelicacastro_ Lee También > La primera aparición de Angélica Castro tras escándalo de De la Fuente: llegó a evento con su hija

Tras un par de horas, Coté López mostró el antes y después de la intervención. "Aquí está el antes del 'ombligo de mamá'. La verdad creí que lo tendría así para siempre porque no me quería cortar la guata (ya estaba asumida y no me estresaba)", comenzó contando.

"El doctor me convenció de que me hará algo muy piolita y me mostró hermosos resultados sin tener que hacerme abdominoplastia, porque es muy poco para tanto", explicó la empresaria.

Finalmente añadió "toy listoca" , mostrando cómo quedó su ombligo tras la 'cirugía'. "Ya ahí está, en dos semanas más les muestro el antes y después parada", concluyó.